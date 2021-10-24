Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası PPK toplantısında faiz indirimine yönelik karar alınmıştı. Merkez Bankası faiz kararının sonrası dolar hareketliliği devam ediyor. Peki dolar neden yükseliyor?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası, Eylül'de PPK politika faizini 100 baz puan indirmiş ve yüzde 18'e çekmişti. 21 Ekim’de ise bu ayın faiz kararı açıklandı ve politika faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Böylelikle faizlerde 200 baz puan indirim yapılmış oldu.

Dolar TL kurunda yaşanmış olan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de oldukça etkili oldu. Ayrnı zamanda enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla kur zirve tazeledi.

Geçtiğimiz günlerde 9.20 TL kuruş seviyesine yükselen dolar TL kuru hafta içinde önce 9.30 sınırını aşmıştı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası geçtiğimiz gün 9 lira 40 kuruş seviyesini aşarak tarihi rekor kırmış olan dolar geçtiğimiz akşam saatlerinde 9 lira 50 kuruş sınırını aştı.

DOLAR KAÇ TL OLDU?

24 Ekim Pazar yani bugün kaydedilen verilere göre dolar 9 lira 58 kuruştan işlem görüyor. Önceki kapanışını 9,6026 TL'den yapan dolar şu anda 9,5897 TL alış ve 9,6155 TL satış fiyatına sahip.



