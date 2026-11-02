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Dolar/TL 49,97 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 49,9720 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL 49,97 seviyesinde işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 49,9350'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,9720 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 55,9110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 66,9840'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 101,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri, varlık fiyatlamalarında siyasi gelişmelerin etkisini öne çıkarıyor.

Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı piyasaların odağında yer alırken özellikle İran konusunda atılacak adımlar yakından izleniyor.

Halihazırda ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nı trafiğe tam anlamıyla açacak bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlikler varlığını sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Washington yönetiminin, Tahran'ın şartlarını kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve müzakerelerin süreceğini kaydetti.

ABD-İran hattında bir anlaşma ihtimali oluşmasıyla petrol fiyatları geriledi. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 düşüşle 109 dolar bandına indi.

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcaklığını koruması ve fiyat artışlarındaki yüksek seyrin sürmesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "şahin" öngörüler gücünü korudu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın kalan bölümünde bir faiz artışına daha gidebileceğine yönelik ihtimaller yüzde 70'in üzerinde bulunuyor.

Bu doğrultuda ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'e ilişkin beklenti oluşumunu yönlendirmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında dünya genelinde PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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