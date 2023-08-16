DOLAR / TL FİYATI 16 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru merak ediliyor. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 16 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27,0591 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0560 liradan, satış fiyatı ise 27.0623 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5267 TL'den yapan euro şu anda 29.5163 TL alış ve 29.5372 TL satış fiyatına sahip.

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