DOLAR/TL FİYATI SON DAKİKA: 17 Mayıs 2023 Dolar ne kadar, euro kaç TL? Canlı ve anlık alış - satış fiyatı

Dolar / TL fiyatı ile ilgili araştırmalar haftanın üçüncü işlem gününde hız kazandı. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 17 Mayıs 2023 Çarşamba gününün güncel dolar ve euro fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 17 Mayıs 2023 euro ve dolar canlı ve anlık takip ekranı...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.7406 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.7188 liradan, satış fiyatı ise 19.7626 liradan işlem görüyor.

Yüzde 0.24'l9k bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4643 TL'den yapan euro şu anda 21.4421 TL alış ve 21.4866 TL satış fiyatına sahip.

