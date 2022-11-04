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Dolar ve altın için kritik veri açıklandı: ABD istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi

04.11.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar üzerinde kritik öneme sahip ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Bugün açıklanan tarım dışı istihdam Ekim ayında 261 bin kişi artışla beklentilerden iyi geldi.

Dolar ve altın için kritik veri açıklandı: ABD istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi

Altın ve döviz piyasasının merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre Ekim ayında 261 bin ile beklentilerin üzerinde geldi. Veriye ilişkin beklenti 200 bin artış göstermesi bekleniyordu.

İşsizlik oranı yüzde 3,7 oldu. Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4 yıllık yüzde 4,7 ile beklentileri karşıladı.

Tarım dışı istihdamın öncü göstergelerinden olan özel sektör istihdamı beklentilerden yüksek gelmişti. İşsizlik maaşı başvuruları da azalma kaydetmişti.

PİYASALARDA SON DURUM

Veri sonrası dolar endeksi 112,19 seviyesinde bulunurken, ons altın 1655 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 18,62 liradan işlem görürken, altının gram fiyatı 989 liradan alıcı ile buluşuyor.

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istihdam

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