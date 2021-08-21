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Dolar ve euro ne kadar? İşte 21 Ağustos Cumartesi döviz kurları!

21.08.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu 21 Ağustos Cumartesi günü dolar ve euro, haftanın son işlem gününe yakın seviyelerde hareketlerini sürdürüyor. Dolar ve euro fiyatları, son günlerde yatay bir seyir izliyor. İşte 21 Ağustos Cumartesi gününe dair dolar ve euro fiyatları…

İç ve dış piyasadaki ekonomik gelişmelerin yanı sıra koronavirüs salgınında aşı çalışmaları ve vaka sayılarına paralel bir şekilde hareket eden döviz fiyatları, son birkaç zamandır o keskin dalgalanmalarını yaşamıyor. Geçtiğimiz aylarda uzun süre yükseliş trendi içerisine giren ve rekorlar kıran dolar fiyatları, ekonomik ve siyasi gelişmelerin ardından hızlı düşüşe geçmişti.

İŞTE 21 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI

Dolar 21 Ağustos Cumartesi gününe düşüşle başladı. Yüzde 0,26 seviyesinde düşüş sergileyen dolar, 8,48 TL sevilerinde hareket ediyor.

Euro da dolar gibi yüzde 0,33 oranda düşüş yaşarken, 9,89 TL'den işlemlerine devam ediyor.

İngiliz sterlini de 11,55 TL civarından alıcı buluyor.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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