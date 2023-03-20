DOLAR yatırıcımları DİKKAT! Uzman isim 'Uçurumun kıyısında' diye uyardı! 20 Mart 2023 Euro, sterlin ve dolar fiyatları

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in açıklaması sonrası merak konusu oldu. "Dolar uçurumun kıyısında"diyen Geçer, 21-22 Mart'ta yapılacak FED toplantısına dikkat çekti. Birçok kişi, "bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL?" gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorgulamaya başladı. İşte 20 Mart 2023 Pazartesi günü euro, sterlin, dolar fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 19,0093 TL'den yaptı.

Dolar 18,0064 TL alış fiyatından, 19.0124 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.15'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.2935 TL'den yapan euro şu anda 20.2858 TL alış ve 20.3012 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 23.1592 TL'den yaptı.

Sterlin 23.1496 TL alış fiyatından, 23.1689 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR YATIRIMCILARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI!

Dolar "Dolar uçurumun kıyısında" diyerek 21-22 Mart'ta yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısını işaret etti.

"DOLAR FİYATINDA 14 MAYIS'A KADAR ARTIŞ BEKLEMEYİN"

Uzman isim, piyasa beklentisinin 25-50 baz puanlık artış olduğunu belirtti.

"Bence 22 Mart gecesi FED Başkanı Powell çıkacak ve 25 baz puanlık bir faiz artırımını açıklayacak. Dolar kuru için bu açıklama da güçlü bir mesaj olacaktır çünkü yaşanan iflasların ardından dahi 'sıkı para politikaları' konusunda taviz vermeyen ABD'nin faiz artırma trendinin uzun soluklu olacağının kanıtı niteliğinde bir karar olacaktır. Türkiye'ye etkisi ne olur derseniz, normal şartlarda bu tür kararların elbette dolar kurunu TL karşısında yukarı çeken bir etkisi olması gerekir ancak şu an için Türkiye'yi normal ekonomik kıstaslar ile değerlendirmek hata olur." diyen Selçuk Geöer, 14 Mayıs'a dek Dolar fiyatlarında artış görülmesini beklemediğini vurguladı.

