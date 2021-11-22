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Dolardan yeni rekor: 11.47'yi aştı

22.11.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükselişini sürdüren dolar 11.47'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolardan yeni rekor: 11.47'yi aştı

Türk Lirası, Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 11 lira sınırını aşan dolar, yeni haftaya rekorla girdi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Gün içinde yükselişini sürdüren kur, akşam saatlerinde 11,47'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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