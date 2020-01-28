Dolar/TL, 5,9450 seviyesinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,9450'den işlem görüyor.

Dün 5,93-5,96 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazancıyla 5,9444'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5555'ten, sterlin/TL yüzde 0,05 düşüşle 7,7590'tan satılıyor.

Avro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise dün yaklaşık 2 ayın zirvesi olan 98,4'ü görmesinin ardından şu dakikalarda düşüşle 97,9 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın hemen altında 1,3050 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Küresel piyasalarda hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgınına yönelik endişelerle risk algısının arttığını belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç, 5,9150'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

