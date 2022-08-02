Domates fiyat değişiminde rekor! Yüzde 243 oldu

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Temmuz ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

Temmuz ayında miktar endeksleri, domateste 37, sebzede 48 ve meyvede 102 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 575, sebzede 572 ve meyvede 615 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 62.17, sebzede yüzde 47.31 ve meyvede ise yüzde 39.69 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 16.37, sebzede yüzde 28.36, meyvede ise yüzde 28.86 artış gösterdi. Temmuz ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için son 7 yılın ortalamalarında gerçekleşirken fiyatta ise domates ve sebzede 7 yılın rekoru, meyvede üçüncü yükseklik olarak gerçekleşti.

Fiyat Endeksi

Temmuz ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 243.10 olarak yansıdı. Miktardaki kısmi artışa rağmen fiyat değişimi rekor düzeyde gerçekleşti.

Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim ise yüzde 169.27 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeks artışı domatesten daha yüksek olurken, fiyat endeksi rekor düzeyde gerçekleşti. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 73.21 olarak yandı. Meyvedeki yıllık işlem miktar artışı yüzde 28.86 olmasına rağmen nispi yüksek fiyat artışı yaşandı. Temmuz ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ise domateste, son dört yılın ortalamalarında seyretti. Buna karşılık fiyat endeksinde ise son dört yılın rekoru yaşandı.

