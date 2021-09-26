Domatesin fiyat yolculuğu! Markete kadar iki katına çıkıyor

Gıda fiyatlarında yaşanan artışlar tartışılmaya devam ediliyor. Tüketicinin en çok konuştuğu ürünlerden biri olan domatesin tarladan market ve pazara tezgâhına kadarki fiyat değişimi ortaya kondu.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre domatesin üreticiden çıkış fiyatı 4.5 TL. Üretici, ürününü hale getirdikten sonra işçilik, ambalajlama, işletme giderleri ve vergiler eklenmek üzere domatesin fiyatı 6 lira 145 kuruşa yükseliyor. İstanbul haline gönderilirse kilogram başında 30 kuruş nakliye girdisi ekleniyor. Bu haliyle Antalya domatesi İstanbul haline 6 lira 45 kuruşa giriyor. Bir sonraki aşamada 15 kuruş hamaliye ve 30 kâr eklenerek domatesin bedeli 6 lira 90 kuruşu çıkıyor.

MARKET VE PAZARDA DOMATES KAÇ TL'DEN SATILIYOR?

Domates pazara gidecekse fiyata yol, tezgâh kirası ve personel masrafı olarak 50 kuruş ekleniyor. Pazarcı da 1 TL kâr bedeli koyunca domates pazar tezgâhında 8.395 TL’ye satışa sunuluyor.

Domates markete gidecekse farklı bir hesaplama yapılıyor. Halden 6.895 TL’ye çıkan domatese kâr, fire ve genel giderler (Yüzde 30) ekleniyor bu da fiyatı ortalama 2 TL arttırıyor. Buna bi de yüzde 8 KDV eklenince domatesin fiyatı 9.68 TL’ye ulaşıyor.

