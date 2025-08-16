FİNANS

Dönüş yolundaki gurbetçiler Almanya'da şartların zor olduğunu söyledi: "Orada dışarıda yiyip içmiyoruz, gezmiyoruz"

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin Avrupa'da yaşadıkları kentlere dönüş yolculuğu başladı. 22 Haziran'dan bu yana Türkiye'ye giriş yapan 1 milyon 860 bin 983 gurbetçiden 1 milyon 373 bin 720'si yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule'den çıkış yaptı. Memleketlerinden ayrılan gurbetçiler, ana vatana veda ederken Almanya'da hayat şartlarının zor olduğunu anlattı.

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, Avrupa'ya dönüşe geçti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kapıkule Sınır Kapısı verilerine göre, 22 Haziran itibariyle yurda giriş yapan 1 milyon 860 bin 983 gurbetçiden, 13 Ağustos'a kadar 1 milyon 373 bin 720'si yaşadıkları ülkelere dönüş yaptı.

"BİZ ORADA DIŞARIDA YİYİP İÇMİYORUZ, GEZMİYORUZ"

Memleketi Yozgat'a yıllık iznini tamamlayan ve Almanya'ya dönüş yapan gurbetçilerden Büşra Koçak, "Tabii ki hüzün var, özleyeceğiz. İnşallah bir dahaki seneye kadar çabuk geçer, yine geliriz. Bana göre Avrupa'nın her yerinde Türk lazım. Almanya olsun, Fransa olsun Biz orada büyüdük, yaşadık. Kolay değil bir terk edip gelmek.

Ne olursa olsun düzenimiz var ama Almanya'da da zorluklar var. Orası da ucuz değil. ‘Birkaç aylık maaşımla ev alırım' diyenler var ama öyle kolay olsa zaten herkes almak ister. Orada da çalışıyoruz, biriktiriyoruz. Biz orada dışarıda yiyip içmiyoruz, gezmiyoruz. Biriktirip vatanımıza geliyoruz ve burada harcıyoruz. Vatanımızın değerini bilelim" dedi.

"ALMANYA'DA ŞARTLAR ZORLAŞTI"

Almanya'ya dönüş yapan Veysel Küçük ise Ordu'da tatil yaptığını belirterek, "Fiyatlardan dolayı gurbetçi olunca bazı yerlerde fazla istediklerini gördüm. Hüzünlü tabi, üç sene sonra geldik.

Almanya'da şartlar zorlaştı. Eşim de ben de çalışmamıza rağmen haftanın 6-7 günü mesai yapıyoruz. İzne gelmek 8-10 bin Euro'ya mal oluyor. Türkiye'de param kalsın istiyorum, katkı olsun diye buradan alışveriş yapıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

