DoorDash'ten 17 milyar dolarlık dev hamle! Instacart'ı satın alıyor

ABD merkezli yemek ve market teslimat platformu DoorDash, çevrim içi market alışverişi platformu Instacart'ı yaklaşık 17 milyar dolar değerindeki anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

17 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA ANLAŞMASI

DoorDash'ten yapılan açıklamada, şirketin Instacart'ı hisse başına 65 dolar karşılığında satın almasını öngören kesin anlaşmaya vardığı bildirildi.

Söz konusu tutarın Instacart'ın hisselerinin 22 Ekim'deki borsa kapanış fiyatının yüzde 26 üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, işlem kapsamında ödenecek toplam bedelin en az yüzde 75'inin nakit olacağı aktarıldı.

İKİ ŞİRKETİN TEK ÇATI ALTINDA SUNACAĞI HİZMETLER

Açıklamada, iki şirketin birleşmesiyle her büyüklükteki market ve perakende işletmesine DoorDash'in teslimat ağı ile Instacart'ın market alışverişi ve sipariş karşılama teknolojisinin sunulacağı ifade edildi.

SATIN ALMANIN TAMAMLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Satın alma işleminin, Instacart hissedarlarının ve ilgili düzenleyici kurumların onayları ile diğer olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından 2027'nin sonlarında veya 2028'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır