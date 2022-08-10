Dört büyüklerin zararı belli oldu! Kalem kalem açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor…

Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu toplamda 1 milyon 725 milyon zararla kapattı. Dört kulüp tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre, en fazla zarar açıklayan kulüp, 716,8 milyon lirayla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı kulübü 377,5 milyon liralık zararla Galatasaray takip ediyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da 335,2 milyon liralık zarar açıkladı. Fenerbahçe’nin zarar hanesinde ise 295,4 milyon lira bulunuyor.
Söz konusu dört kulüp/şirket, mali tablolarında yıllık gelir hanelerine kendi iştiraklerinden (Dernek ya da bağlı şirketler) çeşitli miktarlarda faiz geliri kaydetse de bağımsız denetçi raporlarında, bu gelirin tahsil edilmediği ve tahsile dair kanaat oluşmadığı belirtiliyor.
Şirketlerin, kendi iştiraklerine tahakkuk ettirdikleri faiz miktarları şöyle:
Bu veriler ışığında Beşiktaş’ın 1 milyar 25 milyon lira, Fenerbahçe’nin 838,5 milyon lira, Galatasaray’ın 758,9 milyon lira, Trabzonspor’un da 538,3 milyon liralık dönemsel zararı ortaya çıkıyor.
Dört kulübün dernek hesabı/borcu hariç borsaya açık şirketlerinin toplam borcu 16,27 milyar liraya ulaştı. En borçlu kulüp 4,91 milyar lirayla Fenerbahçe olurken, Beşiktaş 4,78 milyar lirayla ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray’ın borç hanesinde 4,18 milyar lira, Trabzonspor’un yükümlülüğündeyse 2,4 milyar lira mevcut.
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 1,46 milyar lirayla en fazla gelire sahip olurken. 2,3 milyar lira harcadı.
Sarı-lacivertlilerin dikkati çeken yüksek meblağlı gelirleri şöyle:
Sarı-kırmızılı ekip 1,23 milyon lirayla Fenerbahçe’den sonra en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda. Kulübün gideri ise 1,99 milyar lira.
Galatasaray’ın önemli gelir kalemleri şöyle:
Siyah-beyazlı kulüp 1,15 milyar liralık gelire ulaşsa da 2,17 milyar liralık borca girdi.
Beşiktaş’ın önemli gelir kalemleri şöyle:
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, kasasına 929.9 milyon lira koydu. Bordo-mavililerin gider toplamı ise 1,46 milyar liraya ulaştı.
Karadeniz kulübünün en yüksek gelir kalemleri şöyle:
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