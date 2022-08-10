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Dört büyüklerin zararı belli oldu! Kalem kalem açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor…

10.08.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Dört büyükler’ 2021-22 sezonunda toplam 1 milyar 725 milyon lira zarar etti. Beşiktaş 716,8 milyon, Galatasaray 377,5 milyon, Trabzonspor 335,2 milyon, Fenerbahçe de 295,4 milyon lira zarar beyanında bulundu. Bağımsız denetçilerin raporlarına göre ise dört büyüklerin zararı 3 milyar 160 milyon lira oldu.

Dört büyüklerin zararı belli oldu! Kalem kalem açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor…

Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu toplamda 1 milyon 725 milyon zararla kapattı. Dört kulüp tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre, en fazla zarar açıklayan kulüp, 716,8 milyon lirayla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı kulübü 377,5 milyon liralık zararla Galatasaray takip ediyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da 335,2 milyon liralık zarar açıkladı. Fenerbahçe’nin zarar hanesinde ise 295,4 milyon lira bulunuyor.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARINA GÖRE ZARAR 3,16 MİLYAR LİRA

Söz konusu dört kulüp/şirket, mali tablolarında yıllık gelir hanelerine kendi iştiraklerinden (Dernek ya da bağlı şirketler) çeşitli miktarlarda faiz geliri kaydetse de bağımsız denetçi raporlarında, bu gelirin tahsil edilmediği ve tahsile dair kanaat oluşmadığı belirtiliyor.

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Şirketlerin, kendi iştiraklerine tahakkuk ettirdikleri faiz miktarları şöyle:

  • Fenerbahçe, kulüp derneğine 540,1 milyon lira
  • Galatasaray, kulüp derneğine 381,4 milyon lira
  • Beşiktaş, kulüp derneğine 309,1 milyon lira
  • Trabzonspor, Futbol AŞ’ye 203,1 milyon lira

Bu veriler ışığında Beşiktaş’ın 1 milyar 25 milyon lira, Fenerbahçe’nin 838,5 milyon lira, Galatasaray’ın 758,9 milyon lira, Trabzonspor’un da 538,3 milyon liralık dönemsel zararı ortaya çıkıyor.

KULÜPLERİN TOPLAM ŞİRKET BORCU 16,27 MİLYAR LİRA

Dört kulübün dernek hesabı/borcu hariç borsaya açık şirketlerinin toplam borcu 16,27 milyar liraya ulaştı. En borçlu kulüp 4,91 milyar lirayla Fenerbahçe olurken, Beşiktaş 4,78 milyar lirayla ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray’ın borç hanesinde 4,18 milyar lira, Trabzonspor’un yükümlülüğündeyse 2,4 milyar lira mevcut.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 1,46 milyar lirayla en fazla gelire sahip olurken. 2,3 milyar lira harcadı.

Sarı-lacivertlilerin dikkati çeken yüksek meblağlı gelirleri şöyle:

  • Reklam ve sponsorluk: 548,2 milyon lira
  • Mağazacılık: 257,3 milyon lira
  • Yayın geliri: 203,6
  • Stat hasılatı: 149,6 milyon lira
  • Fenerbahçe’nin gider hanesindeki en büyük kalem, 808 milyon lirayla futbolcu ve teknik adam ücretleri oldu.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip 1,23 milyon lirayla Fenerbahçe’den sonra en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda. Kulübün gideri ise 1,99 milyar lira.

Galatasaray’ın önemli gelir kalemleri şöyle:

  • Reklam ve sponsorluk: 401,3 milyon lira
  • Stat hasılatı: 240,1 milyon lira
  • Mağazacılık: 196,5 milyon lira
  • Yayın geliri: 165,3 milyon lira
  • UEFA geliri: 170,9 milyon lira
  • Sarı-kırmızılı ekibin futbolcu ve teknik adam gideri 733,2 milyon lira.

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BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulüp 1,15 milyar liralık gelire ulaşsa da 2,17 milyar liralık borca girdi.

Beşiktaş’ın önemli gelir kalemleri şöyle:

  • Reklam ve sponsorluk: 278,8 milyon lira
  • UEFA geliri: 271,1 milyon lira
  • Yayın geliri 154 milyon lira
  • Mağazacılık: 155,5 milyon lira
  • Stat hasılatı 125,2 milyon lira
  • Siyah-beyazlı kulübün futbolcu ve teknik adam ücretleri toplamı ise 967,3 milyon lira.

TRABZONSPOR

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, kasasına 929.9 milyon lira koydu. Bordo-mavililerin gider toplamı ise 1,46 milyar liraya ulaştı.

Karadeniz kulübünün en yüksek gelir kalemleri şöyle:

  • Reklam ve sponsorluk: 208,3 milyon lira
  • Yayın geliri: 173,6 milyon lira
  • Mağazacılık: 160,7 milyon lira
  • Stat hasılatı: 82,5 milyon lira
  • Trabzonspor’un en büyük gider kalemi 579,4 milyon lirayla futbolcu ve teknik adam ücretleri oldu.


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Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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