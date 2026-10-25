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Doski Vadisi’nde vinçle ceviz hasadı yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi'nde ceviz ağaçlarında vinçle hasat mesaisi başladı.

Doski Vadisi’nde vinçle ceviz hasadı yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "saklı cennet" olarak nitelendirilen Doski Vadisi'ndeki ceviz ağaçlarında vinçle hasat mesaisi başladı. Pek çok meyve ağacına ev sahipliği yapan vadideki asırlık ceviz ağaçlarından mahsul alabilmek için üreticiler bu sezon farklı bir yöntem tercih etti.

Ağaçların boyunun uzun ve dalların yüksek olması nedeniyle zorlanan köylüler, alana vinç getirdi. Vinç yardımıyla en yüksek dallara ulaşan üreticiler, mahsulü zarar vermeden ve güvenli bir şekilde topladı. Ağaçlardan indirilen cevizler, vadi sakinleri tarafından yerden toplanarak çuvallara konuldu.

Bölgede kış hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ceviz hasadı mesaisinin yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ceviz Hakkari hasat
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