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Döviz hesabını TL'ye çevirene ne verilecek? İşte döviz hesabını TL'ye çevirene verilecek destekler...

22.12.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı Merkez Bankası tarafından yapılan yeni açıklamalara göre döviz hesabını Türk Lirası vadeli hesabına çeviren vatandaşlara destek verileceği duyuruldu. Açıklama sonrası detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki döviz hesabını TL'ye çevirene ne verilecek? İşte döviz hesabını TL'ye çevirene verilecek destekler...

Döviz hesabını TL'ye çevirene ne verilecek? İşte döviz hesabını TL'ye çevirene verilecek destekler...

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuştu. Son gelişmelere göre Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Döviz hesabını TL vadeli hesaba çevirene destek verilecek" ifadesi kullanıldı. İşte döviz hesabını TL'ye çevirene verilecek destekler...

DÖVİZ HESABINI TL'YE ÇEVİRENE VERİLECEK DESTEKLER NELER?

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Döviz hesabını TL vadeli hesaba çevirene destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.

işte Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamanın tamamı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;

20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.

Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır. Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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Anahtar Kelimeler:
döviz Türk lirası
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