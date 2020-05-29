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Döviz kullanım oranlarını bakanlık belirleyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki azami döviz kullanım oranları yeniden düzenlenirken, bu oranlar sektörel bazda Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Döviz kullanım oranlarını bakanlık belirleyecek

Ticaret Bakanlığının Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı yüzde 80'i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek ancak ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami yüzde 100 olarak tespit edilebilecek.

Tebliğin mevcut halinde ise bu oranlar deri, çimento, cam, toprak, seramik ürünleri, tekstil, orman ürünleri gibi sektörler için ayrı ayrı belirlenmişti.

Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı 9'uncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkili kılındı.

Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi, döviz kullanım oranı tebliğdeki oranları geçerse belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınacak.

Tebliğle belirlenen oranlar, hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri için uygulanacak.

KAYNAK:AA

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