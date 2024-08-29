Döviz mevduatlarında artış sürüyor

Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesinin yavaşladığı 23 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatlarındaki artış ivmesi de dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 3,4 milyar dolar artışla 172,4 milyar dolar oldu.

Parite etkisinden arındırıldığında ise artışın 2 milyar dolar olduğu görüldü.

Bu verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatı 547 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 1,5 milyar dolar arttı.