FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Döviz mevduatlarında yeni rekor

Döviz mevduatlarında yeni rekor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 15:31 | Son Güncelleme

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 11 Aralık haftasında 320 milyon dolar arttı.

Döviz mevduatlarında yeni rekor

Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 11 Aralık ile biten işlem haftasında 320 milyon dolar artarak 231.53 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Merkez Bankası tarafından Perşembe günü yayınlanan haftalık bilgilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 167 milyon dolar arttı.

Geçen hafta yerliler 3.23 milyar dolarlık (altın hariç 2.04 milyar dolar) döviz alımı gerçekleştirmişlerdi. Yurt içi yerleşikler son altı haftada 10.5 milyar dolarlık döviz ve altın aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Altın fiyatları yükselecek mi?Altın fiyatları yükselecek mi?
KYK bursu ve kredisi ne zaman yatacak?KYK bursu ve kredisi ne zaman yatacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
Kredi kartı sahipleri bu habere dikkat!
Kredi kartı sahipleri bu habere dikkat!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar!
Torunları yesin diye üretti! Dünyaya pazarlamaya başladı
Torunları yesin diye üretti! Dünyaya pazarlamaya başladı
Hyundai Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı
Hyundai Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prim borcu olan emekli olabilir mi? SGK prim borcu olan nasıl emekli olur? Yaşı dolup primi eksik olanlara emeklilik talebi! Prim borcu için kredi 2020
Prim borcu olan emekli olabilir mi?
Bakan Elvan: Kovid-19 nedeniyle kasım itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya 74 milyon lira tazminat ödendi
'74 milyon lira tazminat ödendi'
Safran yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?
Safran çiçeği yetiştiriciliği için devlet teşviki var mı?
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağında son durum
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Gram altında 440 lira beklentisi... Dolar düşerse altın fiyatı artar mı? Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi?
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.