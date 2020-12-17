Döviz mevduatlarında yeni rekor

Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 11 Aralık ile biten işlem haftasında 320 milyon dolar artarak 231.53 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Merkez Bankası tarafından Perşembe günü yayınlanan haftalık bilgilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 167 milyon dolar arttı.

Geçen hafta yerliler 3.23 milyar dolarlık (altın hariç 2.04 milyar dolar) döviz alımı gerçekleştirmişlerdi. Yurt içi yerleşikler son altı haftada 10.5 milyar dolarlık döviz ve altın aldı.

