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Dövizdeki artışı fırsat bildiler! Artık saatlik değişiyor, ev ve dükkan fiyatlarında artış: 6 milyon TL...

12.06.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz ve altında yaşanan yükseliş sonrası zamlar gelmeye devam ediyor. Yaşanan artışı fırsat bilen mülk sahipleri, dükkan ve ev fiyatlarını artırdı. Artık emlakçılar saatlik olarak fiyat değiştirmeye başladı. Bir emlakçı, "Tam rahatladık, fiyatlar yüzde 10-15 düşmüş derken döviz yükselmeye başladı" dedi. Şubat ayında 30 milyon olan bir dükkanın fiyatı dövizdeki son artışlarla beraber 36 milyon TL'ye yükseldi.

Dövizdeki artışı fırsat bildiler! Artık saatlik değişiyor, ev ve dükkan fiyatlarında artış: 6 milyon TL...

Dövizdeki artış konut fiyatlarını uçurdu. Bir yanda emlakçılar bir yanda da vatandaşlar hepsi dertli. Emlakçılar artık aylık değil, günlük hatta saatlik fiyatları değiştirmeye başladılar.

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6 MİLYON TL ZAM

Nisan ayında 8 milyon 300 bin olan bir daire, dövizin artması sonrası gelen zamlarla 9 milyon TL'ye yükseldi. Şubat ayında 30 milyon olan bir dükkanın fiyatı ise 36 milyon TL'ye yükseldi.

"TAM RAHATLADIK DERKEN..."

Bir emlakçı "20 tane ilanımız varsa 10 tanesi fiyat değişikliğine gitti. Mülk sahiplerimiz 'fiyatları değiştirelim, güncelleyelim' diye aramaya başladı. Tam rahatladık deyip fiyatlar yüzde 10-15 düşmüş derken döviz yükselmeye başladı" dedi. Bir başka emlakçı ise "Fiyatlarda yüzde 10 gibi bir hareketlilik gözüküyor. Mecburen mal sahibinin söylediği rakamlara göre dövizin artmasıyla birlikte güncelliyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Show Haber'in haberine göre vatandaşlar duruma isyan etti. Bir vatandaş, 'Bu kadar artmış olmasına imkan yok' dedi.

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