DSİ bütçesinin yüzde 95'i toprak ve su kaynaklarının yönetimine ayrıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, gelecek yıl için kuruma ayrılacak 233 milyar lira ödeneğin yüzde 95'ini su kaynaklarının araştırılması, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini gibi alanlarda kullanacak.

DSİ bütçesinin yüzde 95'i toprak ve su kaynaklarının yönetimine ayrıldı

AA muhabirinin, kurumun 2026 yılına ilişkin bütçe teklifinden yaptığı derlemeye göre, DSİ, gelecek yıl "Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası", "Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği" ile "Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi" gibi programlara ilişkin çalışmalar yürütecek.

Söz konusu programların hayata geçirilmesi için DSİ'ye 233 milyar 36 milyon 886 bin lira ödenek ayrıldı. Bu ödenekten yüzde 95 ile en yüksek payı 221,4 milyar lirayla Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı aldı.

Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası Programı için 8 milyar 870 milyon 319 bin lira, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği için 325 milyon 10 bin lira, Yönetim ve Destek Programı için 2 milyar 412 milyon 357 bin lira kaynak belirlendi.

Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı'nın, su kaynaklarının araştırılması ve kalitesinin izlenmesi, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini gibi alt başlıkları bulunuyor.

Su kaynaklarının araştırılması kapsamında, Türkiye'de su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, depolama, sulama ve drenaj tesisleri yapılarak sulu tarım alanlarının artırılması ile taşkın kontrol tesisleri inşa edilmesi hedefleniyor.

Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için yönetim, sektörel su tahsis, havza master, kuraklık ve taşkın yönetim planları hazırlanırken yer altı su kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirleneceği çalışmalar yürütülüyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında 2 bin 875 olan gözlem istasyonu sayısının, gelecek yıl 2 bin 975'e, 2027'de 3 bin 75'e ve 2028'de 3 bin 175'e çıkarılması hedefleniyor.

TOPLULAŞTIRILAN ARAZİ ALANI 10,5 MİLYON HEKTARA ÇIKARILACak

DSİ tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilerek, sulu tarım alanlarının ve tarımsal üretimin artırılması da sağlanacak.

Buna göre, 10 milyon 350 bin hektar olan arazi toplulaştırma faaliyet alanının gelecek yıl 10 milyon 500 bin hektara çıkarılması planlanıyor. Tescil işlemleri tamamlanan arazi toplulaştırma alanının da 8 milyon 41 bin 617 hektardan, 2026'da 8 milyon 163 bin 738 hektara, 2027'de 8 milyon 766 bin 738 hektara ve 2028'de de 10 milyon hektara çıkarılması öngörülüyor.

Sulamaya açılan alanın da 5 milyon 32 bin 797 hektardan, gelecek yıl 5 milyon 48 bin 169 hektara çıkarılması amaçlanıyor.

TEMİN EDİLECEK İÇME SUYU MİKTARI 5,7 MİLYAR METREKÜPE ULAŞACAK

Taşkın kontrolü kapsamında da 533 olan tamamlanan taşkın erken uyarı sistemi sayısının gelecek yıl 673'e, 2027'de 723'e çıkarılması hedefleniyor. Taşkın kontrolü tesis sayısı da 11 bin 216'dan 11 bin 443'e çıkarılacak.

DSİ tarafından temin edilecek içme suyu miktarı da gelecek yıl 5,7 milyar metreküpe, 2027'de 5,8 milyar metreküpe, 2028'de da 6 milyar metreküpe yükseltilecek.

Kurum tarafından yapılan içme suyu tesisi sayısının da 441'den gelecek yıl 449'a, 2027'de 451'e ve 2028'de de 459'a çıkarılması planlanıyor. (AA)

