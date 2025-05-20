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Düğmeye basıldı! Hal ve marketlere yeni kurallar geliyor... Milyonlarca lirayı bulacak

Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre, hal ve marketlere yeni kurallar yolda... Fiyat artıran ve stokçuluk yapan hallere 1 milyon TL ceza verilecek. Diğer yandan üreticiden mal almayan markete de 50 milyon TL ceza kesilecek.

Düğmeye basıldı! Hal ve marketlere yeni kurallar geliyor... Milyonlarca lirayı bulacak
Hande Dağ

Sebze-meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltmaya yönelik önemli bir adımın hazırlığının yapıldığı öğrenildi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın taslağında yer alan o detaylar...

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NTV'de yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı'nın taslağı, hallere yeni kurallar getirecek. Buna göre; üretici örgütlerine toptancı hali kurmaları için bedelsiz yer verilecek. Toptancı hallerinde yüzde 75 kira indirimi yapılacağı aktarılırken bunlardan gelir vergisi de alınmayacağı kaydedildi.

FİYAT ARTIRIP STOKÇULUK YAPANA 1 MİLYON TL CEZA

Öte yandan hallerde fiyat artıran ve stokçuluk yapanlara 1 milyon TL ceza verilecek. Bozulan ürünleri çöpe dökenlere de 200 bin TL ceza uygulanacak.

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ÜRETİCİDEN MAL ALMAYAN MARKETE 50 MİLYON TL CEZA

Marketlerin, sebze ve meyvelerin 5'te 1'lik kısmını aracısız olarak üreticiden almak zorunda olacağı belirtilirken üreticiden mal almayan markete ise 50 milyon TL ceza geleceği aktarıldı.

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Taslakla beraber; toptancı hallerinin kurulmasına dair izin belediyelerden alınıp Ticaret Bakanlığı'na veriliyor. Bu uygulamayla hizmet tesislerini oluşturmayan, asgari nitelikleri taşımayan toptancı hallerinin kurulmasının önlenmesi ve modern toptancı hallerinin kurulması hedefleniyor.

HAL DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN TÜCCARLARI DA KAPSAYACAK

Öte yandan mal bedellerinin üreticilere ödenmemesi, malların özenle korunmaması ve bozuk olması halinde meydana gelen zararları karşılamak amacıyla kullanılan teminatın kapsamı da hal dışında faaliyet gösteren tüccarları da kapsayacak biçimde genişletiliyor.

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Diğer yandan üreticiler dışındaki kişilerin alacakları için de teminattan kesinti yapılabilmesi sağlanıp alacakların tahsilinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Çalışmanın henüz taslak aşamasında olduğu belirtilirken kamuoyunun görüşünün alınmasının ardından son şeklinin verileceği aktarıldı.

Hissenet
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market meyve Sebze Sebze Fiyatları
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