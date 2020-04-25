Düğün alışverişleri online mecralara kaydı

"Züccaciyede de gün geçtikte online satışlar artıyor. Son dönemlerde üyelerimizin birçoğu gerek sosyal medya gerekse de internet siteleri üzerinden online satışlara başladı. Koronavirüs süreciyle birlikte yatırımlarını biraz daha bu tarafa kaydırmaya başladılar. Hatta şu an düğün hazırlığı yapan çiftler için internete özel düğün paketleri dahi oluşturulmuş durumda. Evlenecek çiftlerin büyük çoğunluğu düğün hazırlıklarına en az 6 ay önce başlıyor. Bu nedenle şu anda mağazalarımıza gelemeyen çiftler, online üzerinden ürün alımlarını gerçekleştiriyor."

'GÜN GEÇTİKÇE ONLİNE SATIŞLAR ARTIYOR' Öksüz, geçen yıl Türkiye'de 11,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan e-ticaret hacminin, gelecek 5 yıllık dönemde 50 milyar dolara çıkmasının beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

İnternet ve sosyal medya kullanımı açısından Türkiye'nin en aktif ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Öksüz, Türkiye'de nüfusun yüzde 74'ünün internet, yüzde 64'ünün ise aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu bildirdi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılda ortalama 550 bin çiftin evlendiğini hatırlatarak, çiftlerin düğünden önce mutlaka züccaciye ürünleri aldığını söyledi.

EVLENENCEK ÇİFTLERİN YÜZDE 30'U ONLİNE ALIŞVERİŞİ TERCİH EDİYOR



Mesut Öksüz, yapılan bir araştırmaya göre, evlenecek çiftlerin yaklaşık yüzde 30'unun online alışverişi tercih ettiğini, çiftlerin yüzde 23'ünün online alışveriş sitelerinden ağırlıklı olarak ev tekstili ve dekorasyon ürünleri, yüzde 21,1'inin küçük ev aletleri, yüzde 15,2'sinin sofra takımları ve pişirme gereçleri satın aldığını anlattı.

Özellikle son dönemde evlenecek çiftlerin, koronavirüs dolayısıyla ekmek yapma makinesi gibi inovatif ürünleri de çeyizlerine eklemeye başladığını aktaran Öksüz, bu ürünün satışında önceki dönemlere göre yüzde 700'lük artışın söz konusu olduğunu anlattı.

Öksüz, çeyiz grubuna bakıldığında yemek takımları, el blender'ları, kahve makineleri, tencere setleri ve nevresim takımlarının ön planda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Son dönemde üyelerimizden aldığımız bilgilere göre, online platformlardan çeyizlik züccaciye ürünü alanların sayısı geçtiğimiz dönemlere göre yüzde 100 arttı. Burada sunulan kapıda ödeme seçeneği, taksit kolaylığı da müşterileri cezbediyor. Dernek olarak e-ticaret sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde ZÜCDER üyelerine özel mobil aplikasyon uygulamasını devreye sokacağız."