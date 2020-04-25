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Düğün alışverişleri online mecralara kaydı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düğünlerin ertelenmesine karşın çiftler, mobilya ve züccaciye ürünleri gibi düğün alışverişlerini online platformlardan sürdürüyor.

Düğün alışverişleri online mecralara kaydı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılda ortalama 550 bin çiftin evlendiğini hatırlatarak, çiftlerin düğünden önce mutlaka züccaciye ürünleri aldığını söyledi.

İnternet ve sosyal medya kullanımı açısından Türkiye'nin en aktif ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Öksüz, Türkiye'de nüfusun yüzde 74'ünün internet, yüzde 64'ünün ise aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu bildirdi.

'GÜN GEÇTİKÇE ONLİNE SATIŞLAR ARTIYOR'

Öksüz, geçen yıl Türkiye'de 11,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan e-ticaret hacminin, gelecek 5 yıllık dönemde 50 milyar dolara çıkmasının beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Züccaciyede de gün geçtikte online satışlar artıyor. Son dönemlerde üyelerimizin birçoğu gerek sosyal medya gerekse de internet siteleri üzerinden online satışlara başladı. Koronavirüs süreciyle birlikte yatırımlarını biraz daha bu tarafa kaydırmaya başladılar. Hatta şu an düğün hazırlığı yapan çiftler için internete özel düğün paketleri dahi oluşturulmuş durumda. Evlenecek çiftlerin büyük çoğunluğu düğün hazırlıklarına en az 6 ay önce başlıyor. Bu nedenle şu anda mağazalarımıza gelemeyen çiftler, online üzerinden ürün alımlarını gerçekleştiriyor."

EVLENENCEK ÇİFTLERİN YÜZDE 30'U ONLİNE ALIŞVERİŞİ TERCİH EDİYOR

Mesut Öksüz, yapılan bir araştırmaya göre, evlenecek çiftlerin yaklaşık yüzde 30'unun online alışverişi tercih ettiğini, çiftlerin yüzde 23'ünün online alışveriş sitelerinden ağırlıklı olarak ev tekstili ve dekorasyon ürünleri, yüzde 21,1'inin küçük ev aletleri, yüzde 15,2'sinin sofra takımları ve pişirme gereçleri satın aldığını anlattı.

Özellikle son dönemde evlenecek çiftlerin, koronavirüs dolayısıyla ekmek yapma makinesi gibi inovatif ürünleri de çeyizlerine eklemeye başladığını aktaran Öksüz, bu ürünün satışında önceki dönemlere göre yüzde 700'lük artışın söz konusu olduğunu anlattı.

Öksüz, çeyiz grubuna bakıldığında yemek takımları, el blender'ları, kahve makineleri, tencere setleri ve nevresim takımlarının ön planda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Son dönemde üyelerimizden aldığımız bilgilere göre, online platformlardan çeyizlik züccaciye ürünü alanların sayısı geçtiğimiz dönemlere göre yüzde 100 arttı. Burada sunulan kapıda ödeme seçeneği, taksit kolaylığı da müşterileri cezbediyor. Dernek olarak e-ticaret sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde ZÜCDER üyelerine özel mobil aplikasyon uygulamasını devreye sokacağız."

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan da Türkiye'de yıllık mobilya satışının 2019 itibarıyla 50 milyar liraya ulaştığını aktararak, mobilyada hızlı tüketim alışkanlığına geçildiğini, tüketicilerin eskisi gibi 15-20 yılda bir değil, 7-8 yılda bir mobilyasını değiştirdiğini anlattı.

Çalışkan, geçen yılın son çeyreğinden bu yana konut satışlarının hareketlenmesiyle mobilyada satışların da arttığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle ihracatta olduğu gibi iç pazarda da durgunluğun başladığını söyledi.

'İNTERNETTEN SİPARİŞLER ARTTI'

Mart sonu itibarıyla düğün sezonunun açıldığını hatırlatan Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlilikler sektörümüzü doğrudan etkiliyor. Çiftler, ev kurmak için ortalama 50 bin liralık bütçe ayırıyor. Yeni yuva kurulurken yatak odası, koltuk takımı, TV ünitesi, yemek takımı gibi evin tüm ihtiyaçları alınıyor. Firmaların çoğunun tüm bu ürünleri kapsayan düğün paketleri bulunuyor. Sosyal izolasyonun sağlanması adına düğünlerin ertelenmesiyle birlikte çiftler, nikahlarını yapıp düğünlerini yaza ya da sonbahar aylarına taşımaya başladı. Bu çiftlerimize ürün sevkiyatları yapılırken, diğer yandan yazın evlenecek çiftlerin mobilya bakmaya devam ettiğini görüyoruz."

Evlenecek bazı çiftlerin koronavirüs nedeniyle mobilyalarını online üzerinden seçmeye başladığını ifade eden Çalışkan, "Her ne kadar mobilyada internetten alım oranı bazı sektörlere göre düşük olsa da özellikle bu süreçte internetten siparişlerin arttığını gözlemliyoruz." dedi.

'SOSYAL MEDYANIN SİPARİŞLERDE ETKİSİ ARTIYOR'

Koray Çalışkan, siparişlerin, firmaların kendi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya adreslerinden de verilebildiğini, sosyal medya üzerinden verilen satışların etkisini çok fazla hissetmeye başladıklarını söyledi.

Çalışkan, "Online satışlarımızda önceki dönemlere göre yüzde 30'luk artış söz konusu. Şu anda bütün firmaların içinde olacağı pazar yeri mantığıyla çalışacak modoko.com üzerinde Türkiye'nin en büyük mobilya satış sitesini açmaya çalışıyoruz." dedi.

Çalışkan, tüketicilerin daha rahat ürün alması için Modoko TV adı altında yeni bir oluşuma gittiklerini, mağaza sahiplerinin burada ürünlerini tanıttığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
düğün alışverişi, internet,

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