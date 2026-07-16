Düğün hazırlığında tercihler değişti! Dijital dönüşüm sektörü etkiledi

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin davetiye tercihleri değişirken, basılı davetiye sektörü de bu dönüşümden etkilenmeye başladı. Artan maliyetler, farklı şehirlerde yaşayan çiftlerin sayısının artması ve dijital çözümlerin yaygınlaşması, fiziksel davetiyelere olan talebin azalmasına neden oldu.

Eskişehir'de davetiye sektöründe faaliyet gösteren İlkay Ural, düğün sektöründe dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte basılı davetiye siparişlerinde ciddi düşüş yaşandığını söyledi. Ural, yapay zekâ destekli tasarım uygulamaları ile sosyal medya üzerinden yapılan kayıt dışı satışların da sektörün iş hacmini olumsuz etkilediğini belirtti.

FARKLI ŞEHİRLERDEKİ EVLİLİKLER DİJİTAL DAVETİYEYE YÖNELİMİ ARTIRDI

Günümüzde çiftlerin farklı şehirlerde yaşaması ve evlilik organizasyonlarının daha geniş çevrelere yayılması, geleneksel davetiye kullanımını zorlaştırıyor. Fiziki davetiyelerin ulaştırılması için gereken zaman ve maliyet, çiftleri daha pratik çözümlere yönlendiriyor.

İlkay Ural, geçmişte insanların çoğunlukla aynı şehirden kişilerle evlendiğini ancak sosyal medya ve üniversitelerin etkisiyle şehirlerarası ilişkilerin arttığını ifade etti. Bu nedenle davetiyelerin fiziksel olarak dağıtılmasının zorlaştığını belirten Ural, maliyetlerin yükselmesiyle birlikte bazı çiftlerin daha az sayıda davetiye bastırmayı tercih ettiğini söyledi.

Ural, "Eskiden insanlar daha çok aynı şehirde yaşayan kişilerle evlenirdi. Artık sosyal medyanın yaygınlaşması ve üniversitelerin etkisiyle insanlar farklı şehirlerde yaşamaya başladı. Farklı şehirlerden evlenen çiftler, davetiyeleri fiziki olarak ulaştırmakta zorlanıyor. Bunun yanında artan maliyetler nedeniyle ya daha uygun fiyatlı davetiyeler tercih ediliyor ya da daha az sayıda davetiye bastırılıyor. Bu durum da dijital davetiyeye yönelimi artırıyor" dedi.

BASILI DAVETİYEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER EKSTRA MALİYET OLUŞTURUYOR

Basılı davetiyelerde yaşanan en büyük sorunlardan birinin son dakika değişiklikleri olduğunu belirten Ural, tarih veya saat değişikliklerinin yeniden baskı maliyeti doğurduğunu söyledi.

Fiziki baskının geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu vurgulayan Ural, dijital davetiyelerin bu noktada önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi. Baskı tamamlandıktan sonra yapılan değişikliklerin kâğıt üzerinde düzeltilemediğini belirten Ural, yeniden sipariş ve baskı sürecinin ek masraf oluşturduğunu ifade etti.

Ural, "Basım yapıldıktan sonra tarih veya saat değişimi olduğunda bunu değiştirmek zor oluyor ve yeniden bir masrafa giriliyor. Sonuçta o basılmış kâğıda bir şey işleyemiyoruz, kâğıdını sipariş ediyoruz. Karşı taraftan kaynaklı bir problemse mecburen ücretini alıp baskıya öyle geçiyoruz. Bu noktada dijitalleşmenin sunduğu kolaylık çok normal" diye konuştu.

AİLE BÜYÜKLERİ GELENEKSEL DAVETİYEDEN VAZGEÇMİYOR

Dijitalleşmeye rağmen basılı davetiyelere olan talebin tamamen sona ermediğini belirten Ural, özellikle aile büyüklerinin fiziksel davetiye konusunda daha geleneksel düşündüğünü söyledi.

Sektörün büyük ölçüde bu talep nedeniyle ayakta kaldığını aktaran Ural, geçmişte bin veya 2 bin adetlik siparişlerin yaygın olduğunu, günümüzde ise 200-300 adetlik siparişlerin daha fazla görüldüğünü belirtti.

Ural, "Aile büyükleri bu yeni yaklaşıma karşı. Zaten bizim sektör de onlar hatırına dönüyor. Eski nesil illaki fiziki bir şey arıyor, o kâğıt eline gelecek. Ancak rakamlar çok düştü. Eskiden bin veya 2 bin gibi sayılar konuşurken, şimdi 200-300 gibi adetler konuşuyoruz. Sektörümüzde fiyatlar ise 100 tanesi 300 liradan başlayıp, 50-60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Her ayrı işlem ekstra bir fiyat demek" ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI SATIŞLAR VE YAPAY ZEKÂ SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Davetiye sektöründe dijital araçların yaygınlaşmasının yanı sıra sosyal medya üzerinden yapılan kayıt dışı satışların da işletmeleri zorladığını belirten Ural, yapay zekâ destekli tasarım programlarının da sektörde değişime neden olduğunu söyledi.

Vergi, kira, çalışan giderleri ve diğer işletme maliyetleri bulunan firmaların, kayıt dışı satış yapanlarla fiyat rekabetinde zorlandığını ifade eden Ural, bu durumun sektörün genel iş hacmini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Ural, "Bizim dükkânımız, vergimiz, kiramız, stopajımız ve çalışan personellerimiz var. Sosyal medya üzerinde kayıt dışı olarak bu işi yapanlar, bizim masraflarımızın yarısını bile karşılamadığı için daha ucuz fiyatlara davetiye satabiliyorlar. Bu da bizi ister istemez iş hacmi olarak kötü etkiliyor" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır