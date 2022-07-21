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Düğün sezonu başladı! Vatandaş çeyrek gramlara yöneldi

21.07.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında 1030 liraya yükselen gram altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Başlayan düğün sezonuyla birlikte 970 liradan satılan gram altının alamayan vatandaşlar gram çeyrek altına yöneldi.

Düğün sezonu başladı! Vatandaş çeyrek gramlara yöneldi

Kuyumcular, altın fiyatlarının bin liraya yakın seviyede seyretmesiyle vatandaşların çeyrek gram altına yöneldiğini söyledi.

Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüş eğilimini sürdürüyor. FED’in faiz artırımı beklentisi de ons altına düşüş olarak yansıyor. Ons altın gün içinde son 2 yılın en düşük seviyesi 1682 dolara kadar geriledi. Ons altın fiyatındaki düşüş sonrası gram altın 958 liraya, çeyrek altın bin 561 liraya, yarım altın 3 bin 122 liraya, tam altın ise 6 bin 282 liraya geriledi.

Düğün sezonuyla birlikte altına olan talep yükseldi. Kuyumcular, vatandaşların gram altının bin liraya yakın seviyede seyretmesiyle düğün takısı olarak çeyrek gram altına yöneldiğini söyledi.

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'VATANDAŞLAR YATIRIM İÇİN GRAM ALTIN VE ATA LİRA TERCİH EDİYOR'

Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "ABD Merkez Bankası’nın kararları altın fiyatlarında etkili oluyor. Şu anda bir gerileme var. Ons altın 1685 dolara kadar geriledi. Altın en düşük seviyelerinde yer alıyor. Doların değer kazanmasıyla gram altın şu anki seviyelerinde tutunuyor. Şu an yatırım için vatandaşlar gram altın ve ata lira tercih ediyor. Ayrıca düğün sezonu olmasından dolayı 0,25 gram altınlar da tercih ediliyor" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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