Düğün yapacaklar dikkat! Yeni dönem başladı, artık herkes 'yarım gram altın' takıyor

Kuyumcular bugünlerde piyasalarda önceki senelere göre yüzde 70 seviyelerinde bir canlanma yaşandığını belirtirlerken, özellikle altının gram fiyatındaki düşüşün talebi artırdığını söylediler.

ALTININ DÜŞÜŞÜ PİYASAYI ETKİLEDİ

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı vatandaşın, altını yatırım aracı olarak gördüğünü ve altın fiyatının da düşmesi altına talep arttığını ifade ederek “Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız iki yıldır gelmedikleri için bugünlerde piyasada bir hareketlenme var. İşlerimiz şükürler olsun iyidir. Dolayısıyla en hareketli günlerimizi yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Düğün ayları olduğu için gelenler genellikle yöremizin modası olan burma bilezik, hasır bilezik, beşli gibi ürünleri daha çok tercih ediyor.

Vatandaşımız altını yatırım aracı olarak gördüğü için şu anda altına bayağı rağbet var diyebiliriz. Vatandaşımıza tavsiyemiz, altının düşük çıkmasına bakmaksızın daha çok işçiliksiz ürünleri almalarını öneririz. Çünkü altının fiyatları böyle kalmayacak yıl sonuna kadar altının fiyatında iyi bir yükselme olacağını tahmin ediyoruz. Altın fiyatlarının bu aylarda düşük olmasının en büyük sebepleri yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin bol miktarda döviz getirmelerinden dolayı altında nispi de olsa düşme oluyor. Şükürler olsun bu günlerde piyasa epeyce canlandı. Geçen 2 seneye rağmen bu sene çok iyi. Yüzde 60-70 seviyelerinde bir canlanma var. İki üç ay öncesine göre altın fiyatları 520-525 TL’ye kadar çıkmıştı şu anda da 490’lar seviyesinde. Dolayısıyla vatandaşımız altını tercih ediyor. Milletimiz en iyi yatırım aracı altını görüyor” dedi.

Kuyumculardan Erhan Şakar da altın fiyatlarındaki düşüşün piyasayı hareketlendirdiğini ifade ederek “Yaz sezonunun gelmesi, düğünlerin artması, altın fiyatlarının da düşüşte olması altına olan talebi artırdı. Altındaki fiyat düşüklüğü zaten bekleniyordu. Okullar açılana kadar piyasanın hareketliliği süreceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

TAKIDA 'YARIM GRAM' DÖNEMİ

İHA'da yer alan habere göre yakınlarının düğününde altın takmak zorunda olan ama durumu olmayan vatandaşlar görünümü çeyrek altına benzeyen ‘yarım gram’ı tercih ediyor.

Korona virüsü salgını süresince ara verilen düğünler, eski normale dönüşün ardından tekrar başladı. Sınırlamaların kalkmasıyla birlikte ise düğüne katılanların sayısı ve düğün sayıları da arttı. Yakınlarına düğünde altın takmak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlı çeyrek altın yerine önce gram altına bu günlerde ise yarım grama yöneldi. Vatandaşlar 830 TL değerindeki çeyrek altın ve 500 TL değerindeki gram altın yerine 250 TL bandında satılan yarım grama yöneliyorlar.

"EN ÇOK 'GRAM ALTININ DA YARIMI VAR MI?' SRUSU GELİYOR"

Yarım gram nedeniyle satış karlarının azaldığına vurgu yapan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Geçmiş yıllarda altın fiyatları daha ucuz, insanların satın alma gücü daha faylayken yatırım yapma imkanı da vardı, hediyeleşme kültürü de vardı. O zamanlar kendilerine yakın hissettikleri kişilere yarım altın götürülüyordu. Yarım altın bugünlerde bin 660 TL civarında. Yakın olmayan kişilere ise düğünlerde çeyrek altın takılıyordu. Çeyrek altın da bugünlerde 830 TL bandında satılıyor. Eskiden düğünlerde yakınlara yarım, tanıdıklara da çeyrek altın takılırdı. Artık çeyrek altını yakınlarına bile götürebilen kalmadı. Son dönemde daha çok gram altın götürülmeye başlandı. Çeyrek altın yerine gram altın takmaya başladılar. Gram altın da 500 TL bandında seyrediyor. Bu günlerde ise bize en çok sorulan soru, ‘gram altının da yarımı var mı?’ şeklinde oluyor. Gram altınların yarım gramları da satışa sunuluyor. Kurdeleleri takılmış yarım gramlar aynı çeyrek altınlara benziyor. İsteyen paket şeklinde isteyen de çeyrek altına benzeyen şekliyle satın alıyor. Vatandaşlar ise genelde çeyreğe benzemesi açısından kurdeleli şekilde alıyor. Yarım gramın fiyatı da 240 TL bandında seyrediyor” dedi.

"YARIM GRAM DİĞER ALTINLARA OLAN İLGİYİ DÜŞÜRÜYOR"

Yarım gramın çeyrek ve gram altına göre daha çok rağbet gördüğünü ifade eden Özman, şunları söyledi;

“240-250 TL ödemek, vatandaşlar için 500 ya da 830 TL ödemekten daha kolay geliyor. Yarım altının çeyrek altından görüntü olarak pek bir farkı yok. Çünkü yakaya taktığınız da gram mı yarım gram mı olduğu anlaşılmıyor. Hal böyle olunca da yarım gramlar şu anda en çok talep gören hediyelik olarak öne çıkıyor. Bu durum bizim satış cirolarımızı düşürüyor. Eskiden 10 kişiye 1 gram altın satsak 10 gram altın satmış oluyorduk. Bugün ise 10 kişi bile alamıyor 7 kişi yarım gram alsa günlük satış miktarımız otomatik olarak 3-4 grama düşüyor. Bu bizim kazancımızı düşürdü ama düğünde altın takmak zorunda olanlar için de böyle bir kolaylık var. Dolayısıyla altın fiyatları artsa da gramajı düşürerek altın takmak isteyenler kolaylıkla düğünlerde altın takabiliyor.”

**Kaynak: İHA/ AA



