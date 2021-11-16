FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Düğünlerin vazgeçilmeziydi! Çeyrek altın bin lirayı gördü

Düğünlerin vazgeçilmeziydi! Çeyrek altın bin lirayı gördü

16.11.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının ons fiyatının bin 866 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 611 liraya kadar çıktı. Öte yandan bir zamanlar düğünlerin olmazsa olmazı olan çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü.

Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin liraya ulaştı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altının ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarında artış yaşandı. Ons fiyatın yüzde 1'e yakın yükselişle 1870 dolara gelmesi dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada altının gram satış fiyatı 611 liraya kadar yükselmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ÇEYREK TARİHİ ZİRVEDE

Çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü. Yarım altın 2 bin 4 liradan, tam altın 3 bin 936 liradan, Cumhuriyet altını ise 4 bin 57 liradan işlem görüyor. (İHA)

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Gözler çarşamba günü açıklanacak verilerdiAltın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Gözler çarşamba günü açıklanacak verilerdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Yüzbinlerce kişiye veriliyor! Bugün başladıYüzbinlerce kişiye veriliyor! Bugün başladı
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Şekere yüzde 25 zam

Şekere yüzde 25 zam

Bakan Bilgin'den asgari ücret sunumu

Bakan Bilgin'den asgari ücret sunumu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

İşsizlik maaşı ne kadar artacak?

İşsizlik maaşı ne kadar artacak?

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.