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Dünya Bankası'nda Türkiye açıklaması! Bakan Şimşek detayı dikkat çekti: "3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 11:24
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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin enflasyonla mücadelesine değindi. Lopez aynı zamanda yılda Türkiye'ye gelecek finansman miktarını da açıkladı.

Dünya Bankası'nda Türkiye açıklaması! Bakan Şimşek detayı dikkat çekti: "3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek"

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor." dedi. Lopez, "Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) üzerine gerçekleşecek bu rakam." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE EKONOMİSİYLE İLGİLİ İYİMSER

Lopez, Türkiye ekonomisiyle ilgili iyimser olduğunu ifade etti. Türkiye'nin insan sermayesi ile birlikte güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Lopez, zorlu bir süreçten geçileceğini ancak bunun bol fırsatlar sunacağını, zorlukların da olumlu anlar ortaya çıkaracağını dile getirdi.

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"TÜRKİYE'YE 3 YILDA 18 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN GELECEK"

Dünya Bankası Yönetim Kurulu ile Nisan 2024'te bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Lopez, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) üzerine gerçekleşecek bu rakam. 18 milyar doların 12 milyar doları özel sektöre, 6 milyar doları da kamu sektörüne verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek Dünya Bankası
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