Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'e çıkardı

Bankadan yapılan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin tahminlerin güncellendiği belirtildi.

İhracattaki toparlanmanın ve endüstriyel emtia fiyatlarındaki dengelemenin, 2020 yılı sonunda yeniden artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini kısmen telafi ettiği vurgulanan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, salgın nedeniyle yaşanan aksamalar nedeniyle 2020'de kaydedilen yüzde 2'lik daralmanın ardından bölgede 2021'de ılımlı bir büyüme performansı beklendiği aktarıldı.

TÜRKİYE VE RUSYA SAYESİNDE BÖLGEDEKİ DARALMA BEKLENENDEN AZ OLDU

Bankanın açıklamasında, "Bölgenin en büyük ekonomileri olan Türkiye'nin beklenenden güçlü bir şekilde toparlanması ve Rusya'nın dayanıklı bir performans göstermesi sayesinde daralma beklenenden daha düşük gerçekleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Görünümün halen belirsiz olduğu vurgulanan açıklamada, salgının etkilerinin kademeli olarak hafiflemesi ve ticaret ile yatırımların ivme kazanmasıyla birlikte bölgesel büyümenin 2022'de daha da güçlenerek yüzde 3,8'e çıkmasının beklendiği kaydedildi.