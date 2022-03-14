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Dünya hayran kaldı! TOGG'dan yeni başarı

14.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sene başında ABD'de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkan yerli otomobilin sedan modeli, fuara damga vurmuş ve tüm dünyada büyük ses getirmişti. 2 bin 300 firma arasından en iyi 20 marka arasına giren TOGG, en iyi 20 marka sıralamasında 6'ncı oldu.

Dünya hayran kaldı! TOGG'dan yeni başarı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yeni sedan modeliyle 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkmış ve büyük ses getirmişti. İlk kez ABD'de görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not almıştı.

EN İYİ 20 MARKA ARASINA GİRMİŞTİ

Fuara damga vuran yerli otomobilin başarısı tüm dünyada yankı uyandırdı. Togg, 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firmanın katıldığı CES 2022'de en iyi 20 markası arasına girmişti.

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TOGG 6'NCI OLDU

Togg'un sosyal medya hesabından konuya dair yeni bir paylaşım yapıldı. 2 bin 300 firma arasından en iyi 20 marka arasına giren TOGG'un sıralamada 6'ncı olduğu belirtildi. TOGG'un paylaşımında, "Exhibitor'ın 2300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6'ncı sırada yerimizi aldık." ifadeleri kullanıldı.

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