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Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi, dolar fiyatları nasıl etkilenir?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.03.2024 17:24
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Küresel piyasalarda açıklamaları merakla takip edilen Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi konuşmasında Fed'in faiz indirimleri için acele edilmeyeceği mesajını verdi. FED'in mart ayında gerçekleştireceği toplantıda vereceği faiz kararı altın, dolar ve petrol fiyatlarında etkili olacak.

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi, dolar fiyatları nasıl etkilenir?

Açıklamalarıyla yatırımcıların radarında olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'nin karşısında çıktı. Powell, bu yıl faiz indiriminin mümkün olduğunu ancak daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. FED faizi düşerse dolarda kısa ve orta vadede düşüş yaşanabilir.

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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell beklenen konuşmasında yetkililer enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerini yineledi.

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"BU YIL BİR NOKTADA FAİZ İNDİRİMİ UYGUN"

Fed Başkanı Powell ABD Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında faizleri "bu yılın bir noktasında" düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı, ancak henüz buna hazır olmadıkları mesajlarına yer verdi.

NTV'de yer alan habere göre, Powell, faiz indirimi için enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güvene ihtiyaç olduğunu belirtti. Başkan Powell, bu yıl için faiz indiriminin bir noktada uygun olacağını belirtti.

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POWELL'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Konuşmasında faiz indirimi için belirli bir tarih vermeyen Powell, 31 Ocak'taki son basın toplantısında ifade ettiği mesajı tekrarladı. Powell, enflasyonun hem mal hem de hizmetlerde yavaşladığına dikkat çekti.

İş gücü piyasasının görece sıkı olmayı sürdürdüğünü belirten Powell, "Fed'in kısıtlayıcı duruşu ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor" dedi.

"DAHA İYİ VERİLER GÖRMEK İSTİYORUZ"

Powell, dün yaptığı açıklamasında, faiz indirimleri için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını belirtmişti. Daha iyi veriler görmek istediklerini belirten Powell, bunun verilerin yeterince iyi olmadığı anlamına gelmediğini de ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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