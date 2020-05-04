Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor

Mastercard araştırmasına göre, dünya genelinde 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, fiziksel mesafenin daha önemli olduğu bu dönemde, hijyen, kolaylık ve hız gibi özellikler temassız ödeme işlemlerine ilgiyi artırdı.

Mastercard'ın 19 ülkede 17 binden fazla kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, temel ihtiyaç alışverişlerinde temassız ödemeyi tercih edenlerin sayısı hızla artıyor.

Şubat-mart döneminde her 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ederken, bu dönemde süpermarket kasalarında gerçekleştirilen temassız işlemler, tüm kartlı ödemelere göre 2 kat fazla arttı.

TEMASSIZ KARTLAR CÜZDANIN EN ÜSTÜNDE TAŞINIYOR

Sağlığını korumak amacıya sosyal izolasyon kurallarına uyan tüketiciler, ödeme işlemini de en hızlı ve mümkün olan en az temasla bitirmek istiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı temassız özellikli kartlarını cüzdanlarının en üstüne taşıdığını belirtirken, 35 yaş altında bu oran yüzde 52'ye kadar çıkıyor.

Nakit paralardaki hijyen endişelerine bağlı olarak, kartlı ödemelerde hacim artmaya devam ediyor. Bu artışta, ödeme işleminin hızlı şekilde tamamlanması da etkili oluyor.