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Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

Temassız ödemeler, 2020'nin ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 artış gösterdi.

Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor

Mastercard araştırmasına göre, dünya genelinde 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, fiziksel mesafenin daha önemli olduğu bu dönemde, hijyen, kolaylık ve hız gibi özellikler temassız ödeme işlemlerine ilgiyi artırdı.

Mastercard'ın 19 ülkede 17 binden fazla kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, temel ihtiyaç alışverişlerinde temassız ödemeyi tercih edenlerin sayısı hızla artıyor.

Şubat-mart döneminde her 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ederken, bu dönemde süpermarket kasalarında gerçekleştirilen temassız işlemler, tüm kartlı ödemelere göre 2 kat fazla arttı.

TEMASSIZ KARTLAR CÜZDANIN EN ÜSTÜNDE TAŞINIYOR

Sağlığını korumak amacıya sosyal izolasyon kurallarına uyan tüketiciler, ödeme işlemini de en hızlı ve mümkün olan en az temasla bitirmek istiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı temassız özellikli kartlarını cüzdanlarının en üstüne taşıdığını belirtirken, 35 yaş altında bu oran yüzde 52'ye kadar çıkıyor.

Nakit paralardaki hijyen endişelerine bağlı olarak, kartlı ödemelerde hacim artmaya devam ediyor. Bu artışta, ödeme işleminin hızlı şekilde tamamlanması da etkili oluyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 82'si, temassız ödemenin 10 kat daha hızlı tamamlandığını ve böylece mağazalardan daha hızlı çıkmaya imkan verdiğini düşünüyor.

Öte yandan, araştırmaya katılanların yüzde 74'ü bundan sonraki dönemde de temassız işlemleri kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

TEMAZSSIZ ÖDEMELER YÜZDE 40 ARTTI

Mastercard verilerine göre, temassız ödemeler, 2020'nin ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 artış gösterdi.

Temassız alışverişlerin yüzde 80'ini 25 dolar altındaki işlemler oluşturuyor ve bu rakam, nakitle ödenecek miktarların temassız ödeme ile yapıldığını gösteriyor.

Türkiye'de ise temassız ödemelerde 250 TL'ye kadar alışverişler şifresiz ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.

Coğrafi dağılıma bakıldığında ise, şubat-mart aylarında Asya-Pasifik ülkelerindeki market alışverişlerinde temassız ödemeler temaslı işlemlere göre 2,5 kat artarken, 2019'un son çeyreğine oranla da 4 kattan fazla yükseldi.

Orta Doğu ve Afrika genelinde, temassız işlemler, diğer ödeme yöntemlerine göre yine 4 kat fazla büyüdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde mart ayında yapılan temassız ödemeler, hem bir yıl öncesine göre toplam işlem sayısında hem de yüz yüze alışverişlerde yüzde 100'den fazla artış kaydetti.

ABD'de de mart ayında yapılan işlemlerde bir yıl öncesine göre yüzde 100'ü aşkın artış görüldü.

Kuzey Amerika'daki temassız işlemler, diğer ödeme yöntemlerine göre 3 kat artış gösterdi.

'TEMASSIZ İŞLEMLERİ PEK ÇOK ALANA YAYILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, temassız işlemlerin özellikle yüz yüze işlemlerde tüketicilere daha hijyenik, hızlı ve güvenli bir ödeme olanağı sunduğunu, bugünlerde öne çıkan fiziksel mesafenin korunmasına da imkan sağladığını belirtti.

Zamanlaması farklı olsa da dünya genelinde tüketicilerde aynı eğilimleri gördüklerini aktaran Çağlayan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de marketlerde kredi kartlı alışverişlerde, tüketicilerin yüzde 60'tan fazlası temassız ödemeyi tercih ediyor. Bu dönemde ivmelenen temassız ödeme alışkanlığının bundan sonraki dönemde de artmasını bekliyoruz. Temassız işlemlerin yakın zamanda toplu taşıma, perakende ve akaryakıt gibi pek çok alana yayılacağını öngörüyoruz."

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MasterCard,

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