Dünyada sadece Tunceli’de yetişiyor! İzinsiz toplayana milyonluk ceza

Tunceli’de doğadan izinsiz dağ sarımsağı topladığı belirlenen 3 kişiye, biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Tunceli’de yürütülen denetimlerde dağ sarımsağının doğadan izinsiz şekilde söküldüğünü tespit etti.



3 KİŞİYE 2 MİLYON LİRADAN FAZLA CEZA

Denetimler sırasında ekipler tarafından el konulan ve doğadan izinsiz söküldüğü belirlenen dağ sarımsakları yeniden toprakla buluşturuldu. Yapılan incelemelerin ardından biyoçeşitliliğe zarar verdiği belirlenen 3 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

DKMP Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, toplam cezanın 2 milyon 97 bin 735 lira olduğu bildirildi. Açıklamada, “Biyoçeşitliliğe zarar veren 3 şahsa, toplamda 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. Doğal zenginliklerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için sahadayız.” ifadelerine yer verildi.



SADECE TUNCELİ’DE YETİŞİYOR

Dünyada yalnızca Tunceli bölgesinde yetiştiği belirtilen dağ sarımsağı, bilinçsiz şekilde toplanması ve endemik bir tür olması nedeniyle koruma altına alınmıştı.

Neslinin tükenme tehlikesi altında bulunan dağ sarımsağının doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla izinsiz sökümlere karşı denetimler sürdürülüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır