FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

THY’den Güney Avrupa uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), bazı Güney Avrupa ülkelerine yapılacak gidiş-dönüş uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası başlattı.

THY’den Güney Avrupa uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çoğunlukla Güney Avrupa ülkeleri olmak üzere, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 9 Ekim'e kadar bilet satın alabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında gidiş-dönüş Priştine ve Üsküp'e 119 dolar, Saraybosna’ya 129 dolar, Tiran’a 139 dolar, Podgorica, Atina ve Selanik’e 149 dolar, Lubliyana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao ve Sevilla’ya 189 dolar, Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya’ya 199 dolar, Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo’ya 209 dolar, Porto’ya 219 dolar, Lizbon, Paris ve Nice’e 229 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanyayla ilgili detaylara THY'nin internet sitesi ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TDT ülkelerinde ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaştıTDT ülkelerinde ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaştı
Asya borsalarında ateşkes baskısı: Hong Kong ayrıştıAsya borsalarında ateşkes baskısı: Hong Kong ayrıştı

Anahtar Kelimeler:
thy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.