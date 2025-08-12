FİNANS

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de 5 şubesini kapatıyor! 2014 yılından beri hizmet veriyordu

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) Türkiye'deki 5 şubesinin faaliyetlerine son verdi. Dev banka ayrıca, 7 şubesinin diğer şubeler bünyesinde birleştirdi. ICBC, 2014 yılında Türkiye pazarına Tekstilbanka'a ait hisselerin satın alınmasıyla girmişti.

Ezgi Sivritepe

Dünyanın en büyük bankası olan ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası), Tekstilbanka'a ait hisselerin satın alınmasıyla birlikte Türkiye pazarına 2014 yılında giriş yapmıştı. Dev banka ise Türkiye'de önemli bir operasyonel değişikliğe hazırlanıyor.

5 ŞUBESİNİN FAALİYETİNE SON VERİYOR

Buna göre dev bankadan KAP'a yapılan açıklamada "5 şubenin faaliyetlerine son verilmesine, 7 şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ŞUBE SAYISI 19'A DÜŞECEK

Halihazırda Türkiye'de 31 şubesi bulunan ICBC, değişiklik sonrası toplam şube sayısını 19'a düşürecek. Dev banka, çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlıyor.

