Dünyanın en büyük maske üreticilerinden Çin, Türkiye'den 200 milyon maske talep etti

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının ardından bu ülkede maske talebi arttı.

Maske üretiminde ihracatçı konumunda olan Türkiye, Çin'in başvurduğu ülkelerin başında geliyor. Bu nedenle maske üretimi sektöründe yoğunluk gözleniyor.

Çin'in talebini karşılamak isteyen üreticiler, mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de faaliyet gösteren Ak-Yel Medikal'in ortaklarından Fatih Arpacı, AA muhabirinea, yaklaşık 17 yıldır maske üretimi yaptıklarını söyledi.

Son dönemde Çin'den maske talebi gelmeye başladığını anlatan Arpacı, şöyle konuştu:

"Bu durum bizi şaşırttı çünkü Çin dünyanın en büyük maske üreticilerinden. Virüsten dolayı eldeki stokların yetişmediğini düşünüyoruz. Türkiye'de yaklaşık yılda 150 milyon maske üretiliyor. Fakat Çin'den bir seferde 200 milyon maske istediler. Firmalar ülkemizdeki şirketlere ulaşıyor. Bizim üretimimizin tamamını bir seferde istediler."

MASKE ÜRETİCİLERİ 24 SAAT ÇALIŞIYOR

Arpacı, maske ihtiyacını Çin'den karşılayan ülkelerin de Türkiye'ye yönelmeye başladığını hatırlattı.