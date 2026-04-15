'Dur' ihtarına uymadı: Aracının fiyatının 7 katı ceza yedi!

Son dönemde trafikte artan cezalar sonrası vatandaşlara kesilen cezalar dudak uçuklatacak cinsten. Bunların bir örneği de Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geldi. 17 yaşındaki genç polisin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçtı. Kovalamaca sonucu kaza yapan gence motosikletinin 7 katı tutarında ceza uygulandı.

'Dur' ihtarına uymadı: Aracının fiyatının 7 katı ceza yedi!
Doğukan Akbayır

Hatay’da 'dur' ihtarına uymayarak polislerin kovalamacasının ardında kaza yaparak yaralanan 17 yaşındaki çocuğa, uygulanan ceza şaşkına çevirdi.. Yediği cezanın ardından ilk önceliğinin ehliyet almak olacağını ifade eden çocuk, motosikletin fiyatının 40 bin TL olduğunu, yazılan cezanın daha yüksek olduğunu söyledi.

Dur ihtarına uymadı: Aracının fiyatının 7 katı ceza yedi! 1

285 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki Samet Ö., gece yarısı motosikletiyle gezerken motosikletli polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

Dur ihtarına uymadı: Aracının fiyatının 7 katı ceza yedi! 2

Çakarlarının kapalı olduğunu, motosikletlilerin polis olup olmadığını fark etmediğini öne süren Samet Ö., kaza yaparak yaralandı. Polisin ’dur’ ihtarına uymaması üzerine çeşitli maddelerden çocuk sürücüye 285 bin TL ceza uygulandı. Motosiklet ise otoparka çekilerek trafikten men edildi. Samet Ö., yediği cezanın ardından ilk önceliğinin ehliyet almak olacağını ifade etti.

Dur ihtarına uymadı: Aracının fiyatının 7 katı ceza yedi! 3

"CEZA ACAYİP FAZLA OLDU"

Kullandığı motosikletin fiyatının 40 bin TL olmasıyla yediği cezanın fazla olduğunu söyleyen Samet Ö., "Ben 17 yaşındayım, babamla tır şoförlüğüne yanında gidiyorum. Ceza yediğim gece evden çıktım. Yolda giderken arkamdan iki motosiklet gidiyordu ama çakarları kapalıydı. Bu yüzden polis olduğunu ilk başta anlamadım sonra ben bir sokağa döndüğümde onlar da sokağa döndü. Korktuğum için de o korkuyla ben de kaçtım. Ben kaçınca onlar da arkadan daha çok bastı. Kaçarken 400 metre sonra ben duramadığım için motosikleti zapt edemeyince kaza yaptım. Sonra ambulans gelip beni oradan hastaneye sevk ettiler. Polisler bana her şeyden ceza yazmışlar. Bana ehliyetsizlikten, plakasızlıktan, egzozdan derken 285 bin TL ve motosiklet sahibine 40 bin TL ceza yazdılar. Benim motosikletim zaten 35 ila 40 bin TL fiyatındayken yazdıkları ceza acayip fazla oldu. Benim evimin önündeki aracın parası fiyatı derecesinde. 3 defa ehliyet sınavına girdim ama hep 68 puanda kaldım. Dördüncü sınava ise yetişemedim. Ondan sonra geri girmedim. Bu olaydan sonra ilk önceliğim yaşımı doldurup ehliyet almak olacak. Bir arkadaşımız da 350 bin TL ceza yedi. O arkadaş da benim ceza yediğim günü sabahı beni arayıp, ’Samet kardeşim motosikleti dışarı çıkartma’ dedi. Ben de ondan sonra dışarı çıktım gece yarısında, motosikletle gezerken de polislerin kovalaması sonucunda ceza yedik" ifadelerini kullandı.

