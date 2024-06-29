Düşük kredi faizi, vergi indirimi, ucuz konut… 3 bakanlık birden çalışmalara başladı: Sosyal yardımlara yeni düzen geliyor

Hükûmet dar gelirli vatandaşın elini rahatlatmak ve yardımda hakkaniyeti sağlamak için sosyal yardımları tek çatı altında toplayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmaları dâhilinde sosyal yardım kriterleri netleştirilecek ve hiçbir kurum tarafından esnetilemeyecek. Yardım için hane halkı geliri ve mülk sahipliği kriterleri gibi birçok konuda çalışmalar yürütülecek ve kıstaslar belirlenecek.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, çalışma sonrasında asıl yardıma muhtaçların yardım almasını engelleyen uygulamaların da önüne geçilecek. Böylece bir yıl boyunca yüksek gelirli ve dar gelirli ayrımı yapılmaksızın bütün vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz verilmesi gibi uygulamaların önüne geçilecek. Böylece sosyal yardımda hakkaniyet gözetilecek, sosyal devlet anlayışı ön plana çıkacak.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE DESTEK ORANI ARTIRILACAK

Emekli, asgari ücretli ve dar gelirliye kira yardımı, gıda yardımı, çocuk bakım desteği, çocuklu aileye vergi indirimi gibi ek destekler sağlanacak ve mevcut desteklerin oranı artırılacak. Uygulama ile birçok yerden aynı anda ihtiyaç fazlası alınan yardımların da önüne geçilecek.

AK Parti kaynakları konuya ilişkin değerlendirmesinde refah kaybının sosyal yardımlarla artırılacağını vurgularken, “Belediyeden, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili bakanlıklardan ayrı ayrı yardım alanlar var. Bunların tek elden yapılması gerekiyor. Asgari ücreti artırarak refah seviyesine ancak belli bir oranda katkı sağlayabiliyorsunuz. Buradaki refah kaybı sosyal yardımlarla artırılacak. Vatandaş devleti hissedecek. Üç çocuktan sonra vergi indirimi sağlanması, bu ailelerin aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması gibi uygulamalar hayata geçirilecek” ifadelerini kullandılar.

UCUZ KONUT İÇİN HAMLE

Öte yandan, hükümet dar gelirli vatandaşa ucuz konut için de düğmeye bastı. Vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilecek. Süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ yürütecek. Çalışmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.







