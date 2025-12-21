FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü girişimci kadınlarla bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehirde ilk olma özelliği taşıyan Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin üretim tesisini gezdi. Düzce’nin yerli ve doğal hammaddelerinden katma değerli ürün geliştiren kadınlar hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğal ürünlere erişilmesini kolaylaştırıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü girişimci kadınlarla bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin tarımsal kalkınmasına destek sağlayan yatırımlara desteğini sürdürüyor. Konaklı ve Develibesni Köylerinde yaşayan 11 kadın tarafından kurulan, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldıkları teknik destek sayesinde tarımsal ürün yetiştiren kadınlar Faruk Özlü’yü ağırladı. Sürdürülebilir tarım teknikleri ile katma değerli ürün üreten kadınlar aynı zamanda şehrin eko turizm çalışmalarına katkı sağlarken yerli ve doğal ürünleri de tüketicilerle buluşturuyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü girişimci kadınlarla bir araya geldi 1

"DESTEKLER SÜRECEK"

Aronya, kurutulmuş meyve-sebze, kahvaltılık, lavanta, glutensiz un gibi özel ürünler üretilen tesiste Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile ziyarette bulunan Başkan Özlü, Düzce’nin verimli topraklarının katma değerli ürünlerin yetiştirilmesi için en uygun yerlerden biri olduğunu söyleyerek Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çalışmalarına emek veren girişimci kadınları tebrik etti, desteklerinin süreceğini ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü girişimci kadınlarla bir araya geldi 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"
Destici, çocuk başına verilen desteği yetersiz buldu: "En az 5 bin lira olmalı"Destici, çocuk başına verilen desteği yetersiz buldu: "En az 5 bin lira olmalı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.