Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü girişimci kadınlarla bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin tarımsal kalkınmasına destek sağlayan yatırımlara desteğini sürdürüyor. Konaklı ve Develibesni Köylerinde yaşayan 11 kadın tarafından kurulan, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldıkları teknik destek sayesinde tarımsal ürün yetiştiren kadınlar Faruk Özlü’yü ağırladı. Sürdürülebilir tarım teknikleri ile katma değerli ürün üreten kadınlar aynı zamanda şehrin eko turizm çalışmalarına katkı sağlarken yerli ve doğal ürünleri de tüketicilerle buluşturuyor.

"DESTEKLER SÜRECEK"

Aronya, kurutulmuş meyve-sebze, kahvaltılık, lavanta, glutensiz un gibi özel ürünler üretilen tesiste Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile ziyarette bulunan Başkan Özlü, Düzce’nin verimli topraklarının katma değerli ürünlerin yetiştirilmesi için en uygun yerlerden biri olduğunu söyleyerek Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çalışmalarına emek veren girişimci kadınları tebrik etti, desteklerinin süreceğini ifade etti.

