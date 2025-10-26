FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

e-Devlet ile SGK işlemlerinde 180 hizmet tek noktada birleşiyor

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 180 hizmetine tek noktada kolayca ulaşabiliyor.

e-Devlet ile SGK işlemlerinde 180 hizmet tek noktada birleşiyor

SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olan e-Devlet, SGK hizmetlerinde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor.

e-Devlet ile SGK işlemlerinde 180 hizmet tek noktada birleşiyor 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeniliklerle vatandaşlar ve işverenler artık pek çok işlemi saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden, şifre, e-imza veya mobil imza ile sisteme giriş yaparak kendilerine ait SGK bilgilerine güvenle erişebiliyor.

Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden 180 farklı SGK hizmeti sunulurken, bunların 167'si mobil cihazlardan da kullanılabilir hale geldi.

e-Devlet ile SGK işlemlerinde 180 hizmet tek noktada birleşiyor 2

EN FAZLA BAŞVURU SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜNE

Kullanıcıların en fazla başvurduğu sekmeler, SGK tescil ve hizmet dökümü, emeklilik tarihi sorgulama, 4A emekli aylık bilgisi, 4A/4B iş göremezlik ödemesi görme ve son 6 aya ait hizmet dökümü oluyor. Milyonlarca kişi, dijital ortamda sunulan bu hizmetler sayesinde, işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak hem zamandan hem de masraftan tasarruf etti.

Son yıllarda e-Devlet'ten erişime açılan yenilikçi uygulamalar sayesinde yurt dışına aylık transferi yapılabiliyor, kamu görevlilerinin borçlanma ve isteğe bağlı sigortalılık başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor, yurt dışı hizmet ve ikamet belgeleri düzenlenebiliyor, ölen sigortalıların mirasçılarının talepleri çevrim içi alınabiliyor, SGK e-Tebligat sistemiyle tebligatlar elektronik olarak ulaştırılıyor, işveren şifre alımı ve e-Bildirge kullanıcı değişikliği işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor, 4B prim ödeme, borç sorgulama ve tarımsal kesinti tutarları görüntülenebiliyor, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki "borcu yoktur" belgeleri çevrim içi alınabiliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNUYOR

E-Devlet platformu üzerinden yürütülen bu hizmetler, milyonlarca vatandaşın kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlamasını sağlıyor. Böylece, hem vatandaşların yaşam kalitesi yükseliyor hem de kamu kurumlarının iş yükü önemli ölçüde azalıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda ilerleyen dönemde SGK hizmetlerinde e-Devlet entegrasyonunu daha da güçlendirmeyi ve vatandaş odaklı yeni kolaylıkları devreye almayı hedefliyor. Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasımda kiraya ne kadar zam yapılacak? Kasımda kiraya ne kadar zam yapılacak?
Yapmayan fazladan 7423 TL ödeyecek! Son tarih 31 EkimYapmayan fazladan 7423 TL ödeyecek! Son tarih 31 Ekim

Anahtar Kelimeler:
e-devlet sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.