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e-Devlet’te Daha Önce Hiç Bakmadığınız 8 Faydalı Hizmet

e-Devlet'te pek çok özellik bulunuyor. Peki kaçını biliyor ve kullanıyoruz? İşte daha önce e-Devlet'ten bakmadığımız 8 faydalı hizmet!

e-Devlet’te Daha Önce Hiç Bakmadığınız 8 Faydalı Hizmet

e-Devlet sadece belge indirmek veya ceza sorgulamak için değil, finansal haklarımızı geri almadan hukuki süreçleri sorgulamamıza kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Gelin e-Devlet'ten bakmamız gereken o hizmetlere göz atalım!

Unutulan Para Sorgulama

e-Devlet’te Daha Önce Hiç Bakmadığınız 8 Faydalı Hizmet 1

Banka hesaplarında zaman aşımına uğramış paralarınızı veya unuttuğunuz Bireysel Emeklilik (BES) birikimlerinizi kontrol edip iade talebinde bulunabilirsiniz.

Hat/Numara Üzerine Şirket Açılmasını Engelleme

e-Devlet’te Daha Önce Hiç Bakmadığınız 8 Faydalı Hizmet 2

Kimlik bilgileriniz kullanılarak adınıza şirket veya ortaklık kurulmasını engellemek için ticaret sicil kaydınıza elektronik kısıtlama koyabilirsiniz. Gerçekten de oldukça önemli ve iyi bir hizmet!

İzinsiz Abonelik Fesih Başvurusu

e-Devlet’te Daha Önce Hiç Bakmadığınız 8 Faydalı Hizmet 3

İnternet, D-Smart, Digiturk veya GSM aboneliklerinizi şubeye gitmeden ve evrak göndermeden e-Devlet üzerinden tek tıkla feshedebilirsiniz. Hem vakit kazanırsınız hem de evrak işleriyle uğraşmazsınız.

Mobil İletişim Hat Sorgulama

e-Devlet’te Daha Önce Hiç Bakmadığınız 8 Faydalı Hizmet 4

Bilginiz dışında adınıza açılmış aktif veya pasif tüm GSM hatlarını da e-Devlet üzerinden görebilirsiniz. Bu hizmet sayesinde de olası dolandırıcılıkların önüne geçebilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi Alma

e-Devlet’te Daha Önce Hiç Bakmadığınız 8 Faydalı Hizmet 5

Vefat eden yakınlarınızın ardından mahkemeye gitmeye gerek kalmadan mirasçılık belgenizi resmi olarak çıkartabilir ve bu belgelerle işlem yapabilirsiniz.

Araç Hasar Kaydı ve Detay Sorgulama

e-Devlet’te Daha Önce Hiç Bakmadığınız 8 Faydalı Hizmet 6

Plaka veya şasi numarası üzerinden bir aracın geçmiş kazalarını, değişen parçalarını ve kasko durumunu resmi verilerle inceleyebilirsiniz. Özellikle ikinci el araba alacaksanız oldukça işinize yarayacak bir özellik.

Dava Açılmasına Karşı Uyarı

e-Devlet’te Daha Önce Hiç Bakmadığınız 8 Faydalı Hizmet 7

Haberiniz olmadan bir siyasi partiye veya derneğe üye yapılıp yapılmadığınızı kontrol edip anında üyelikten çekilebilirsiniz. Bunu pek çok kişi bilmiyor ama oldukça yararlı bir hizmet!

Nöbetçi Eczane Sorgulama

e-Devlet’te Daha Önce Hiç Bakmadığınız 8 Faydalı Hizmet 8

En sık kullanacağımız hizmetlerden biri de şüphesiz bu! Bulunduğunuz konumdaki veya istediğiniz il/ilçedeki güncel nöbetçi eczaneleri harita desteği ve doğrudan iletişim bilgileriyle listeleyebilirsiniz.

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