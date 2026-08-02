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e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

e-Devlet'te erişime açılan yeni hizmet sayesinde vatandaşlar artık tüm hesaplar tek ekranda toplandı. Buna göre; hangi ödeme ve elektronik para kuruluşunda hesabının bulunduğu bilgisine erişilebilecek.

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet
Hande Dağ

Dijital ödeme alışkanlığı arttıkça ödeme kuruluşları ve dijital cüzdan hesaplarının sayısı da arttı. Günümüzde birçok kişi yıllar önce üye olduğu uygulamaları unuturken hatta o hesaplarda para olup olmadığını bile hatırlamayabiliyor. O sorunun çözümü için e-Devlet'te yeni bir hizmet erişimi açıldı. Buna göre; artık tüm hesaplar tek bir ekranda görülebilecek.

e-Devlet te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet 1

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; e-Devlet'e eklenen yeni hizmetle tüm hesaplar tek ekranda toplandı. Dijital ödeme alışkanlıkları arttıkça elektronik para ve dijital cüzdan hesaplarının sayısı da çoğalırken birçok kişinin yıllar önce üye olduğu uygulamaları unuttuğu vurgulandı. Hatta bazıları o hesaplarda para olup olmadığını bile hatırlamayabiliyor.

e-Devlet te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet 2

E-DEVLET'TEN TÜM BİLGİLERE ULAŞILABİLECEK

Örneğin bir kişinin, yıllar önce dijital bir cüzdan uygulamasına üye olduysa ve içinde para olup olmadığını hatırlamıyorsa ya da adına hangi elektronik para kuruluşunda hesap açıldığını bilmiyorsa artık e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak tek bir sayfa üzerinden tüm bilgilere ulaşabileceği aktarıldı.

Arama kısmına ödeme ve elektronik para kuruluşu hesap sahipliği sorgulama yazıp tüm bilgilere erişilebileceği belirtildi. Böylece farklı uygulamalara giriş yapmaya ya da tek kontrol etmeye gerek kalmadan mevcut hesapların kolayca tespit edilebileceği kaydedildi.

Yeni hizmet sadece hesap sahipleri için olmadığı belirtilirken yasal mirasçıların da yine e-Devlet üzerinden vefat eden kişinin para ve ödeme kuruluşlarında bulunan hesaplarını sorgulayabileceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet para hesap
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