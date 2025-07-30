E-Devlet'te fark edip başvurdu, 41 bin lirası hemen hesabına yattı.. Binlerce kişiden teşekkür mesajı geliyor

Özel bir hastanede doğum yapan genç kadın, Mart 2025'te kızını dünyaya getirdi. Hastaneye doğum için 53.500 TL ücret ödediklerini ve bu bedelin kendilerine fatura edildiğini söyleyen genç kadın sonrasında yaşadığı mağduriyeti ve 41 bin TL'yi geri nasıl aldığını detaylarıyla anlattı

53 BİN 500 TL YERİNE HASTANEYE 4 BİN 500 TL ÖDENMİŞ

Doğumdan birkaç hafta sonra E-Devlet üzerinden "Tedavi Bilgileri Sorgulama" ekranını kontrol eden kadın, SGK tarafından hastaneye yalnızca 4.500 TL ödendiğini fark etti. Bunun üzerine harekete geçti.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURDU

Kadın, önce hastaneyi arayarak doğum faturası ile epikriz belgesini mail yoluyla aldı. Ardından E-Devlet'ten tedavi bilgileri ekranının görüntüsünü PDF olarak hazırladı. Tüm belgeleri tamamladıktan sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı. Başvuru formuna ise şunları yazdı:

"...doğum yaptım. Bana 53.500 TL tutarında fatura kestiler. Ancak E-Devlet'te tedavi bilgilerimi sorguladığımda yalnızca 4.500 TL'lik bir işlem kaydı görüyorum. Aradaki farkın iadesini talep ediyorum."

41 BİN TL'LİK FARK ÜCRETİNİ HESABINA YATIRDILAR

Başvurudan üç hafta sonra hastaneden arandığını belirten kadın, yetkililerin iade sürecini başlattığını ve ertesi gün fark ücretinin banka hesabına yatırıldığını söyledi.

"BÖYLE BİR HAKKIMIZ VAR VE NEDEN YARARLANMAYALIM"

Kadın paylaşımında, "Böyle bir hakkımız var ve neden yararlanmayalım?" diyerek benzer durum yaşayan vatandaşları bilinçli davranmaya çağırdı.

BİNLERCE KİŞİDEN TEŞEKKÜR MESAJI YAĞDI

Paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülenirken, süreç hakkında bilgi sahibi olmayan çok sayıda kişi teşekkür mesajlarıyla karşılık verdi.