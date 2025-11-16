FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 51 milyar lira tasarruf sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının tebligatların mükelleflerin elektronik adreslerine iletilmesini sağlayan e-tebligat uygulamasıyla, bugüne kadar 51 milyar lira tasarruf edildi.

e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 51 milyar lira tasarruf sağlandı

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgiye göre, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu güçlendirmek amacıyla dijital uygulamalar yaygınlaştırılıyor.

e-Beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-defter, e-fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-tebligat gibi elektronik hizmetlerle mükelleflerin iş ve işlemlerinin hızlanması sağlanıyor.

Mükellefler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-beyanname gibi birçok uygulamaya tek çatı altında ulaşabiliyor.

Fiziki bir vergi dairesi gibi çalışan Dijital Vergi Dairesi'nde sunulan hizmetlerin sayısı 208'e ulaştı. Belge düzenleme, defter tutma, beyanname ve bildirim verme, vergi ödeme, borç sorgulama gibi birçok hizmet, buradan elektronik ortamda mükelleflere sunuluyor.

1,8 MİLYARDAN FAZLA BEYANNAME ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDI

Son 20 yıldır uygulanan e-Beyanname sistemiyle bugüne kadar 1,8 milyardan fazla beyanname elektronik ortamda alındı. Böylece sadece kağıttan elde edilen tasarruf, bugünkü fiyatlarla 3,5 milyar lirayı aştı.

e-Fatura uygulamasının kapsamında yer alan 1,9 milyon mükellef bu yılın 9 ayında yaklaşık 800 milyon belge düzenledi. Bütün mükellefler, 2026 yılından itibaren e-Fatura düzenleyebilecek.

Tebligatların mükelleflerin elektronik adreslerine iletilmesini sağlayan e-tebligat uygulamasını da 11,8 milyon kişi kullanıyor. Yılın 9 ayında 47 milyon tebligat, elektronik ortamda iletildi. Uygulamayla bugüne kadar 243 milyon belge elektronik ortamda tebliğ edilirken bugünkü fiyatlarla 51 milyar lira tasarruf sağlandı.

Öte yandan mükellefler, belge işlemleri yanında ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor. Bu işlemler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından gerçekleştirilebiliyor. Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin esaslar düzenlendiGıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin esaslar düzenlendi
Kuveyt Türk'ten 2025'in 9 ayında 29,4 milyar lira net karKuveyt Türk'ten 2025'in 9 ayında 29,4 milyar lira net kar

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı elektronik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.