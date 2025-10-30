E-ticaret rüzgarı posta sektörünü uçuruyor: Gelirler rekor kırdı!

2025'in İlk Yarısında Posta Sektörü Gelirleri Yüzde 37,4 Artışla 77 Milyar Lirayı Aştı

Türkiye posta sektörü, e-ticaretin yükselişiyle birlikte altın çağını yaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı "2025-1 Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu", sektörün ne denli hızlı büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Rapora göre, 2025'in ilk yarısında posta sektörünün geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,4 gibi dikkat çekici bir oranda artarak 77,13 milyar liraya ulaştı. Bu rekor büyüme, özellikle e-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla doğru orantılı olarak gerçekleşti.

Sektördeki yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısı da artış göstererek 56'ya yükseldi. Bu sağlayıcılardan 27'si ulusal, 40'ı ise yerel hizmet veriyor. Toplamda 67 yetkilendirme yapılmış durumda. Türkiye genelindeki posta acentesi ve şube sayısı ise 9 bin 501'e ulaşmış durumda. En fazla şube ve acenteye sahip iller ise sırasıyla İstanbul (1.487), Ankara (605) ve İzmir (460) olarak belirlendi.

Posta sektöründeki bu büyüme, sadece gelir artışıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda gönderi hacminde de önemli bir yükseliş yaşanıyor. Posta trafiği, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" olmak üzere iki ana kategoride inceleniyor. Özellikle e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte posta kolisi ve kargosu gönderilerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. 2025'in ilk yarısında bu kategorideki gönderi sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 691 milyona ulaştı. Bu rakamlar, sektörün geleceği açısından umut verici sinyaller veriyor.

Posta sektöründeki bu hızlı büyüme trendinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. E-ticaretin daha da yaygınlaşması, lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte sektörün gelirlerinin ve gönderi hacminin daha da artacağı öngörülüyor. Bu durum, yeni iş olanaklarının yaratılmasına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmasına olanak tanıyacaktır. Sektör oyuncularının bu fırsatları değerlendirerek rekabet güçlerini artırmaları ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaları, sürdürülebilir bir büyüme için kritik önem taşıyor.Kaynak: AA