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Edirne'de buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor

Edirne'de buğday hasadı hız kazandı. Geçen yılın kuraklığının ardından yeterli yağış alan üreticiler, bu sezon yüksek verim ve bereket bekliyor.

Edirne'de buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı hız kazandı. Kent genelinde başlayan hasat çalışmaları kapsamında Büyükdöllük köyündeki üreticiler de tarlalarında ürünlerini toplamaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl yağışların yeterli seviyede olması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tarlalarda biçerdöverlerle hasat çalışmalarını sürdüren üreticiler, elde edilen verimin beklentileri karşıladığını belirtti. Hasadın ardından ürünlerin tartılmasıyla birlikte net verim oranlarının ortaya çıkacağını ifade eden çiftçiler, sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Edirne de buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor 1

"BU YIL VERİMDEN UMUTLUYUZ"

Çiftçi Mine Karakuş, "Bu sene çok sevinçliyiz çiftçi olarak çünkü yağmurlarımız çok güzel yağdı. Tam istediğimiz gibi yağdı. Şimdi tabii ürünlerimizin verimini bekliyoruz ama bu sene herhalde verim yüksek olacak. Uğraştık, didindik bütün arkadaşlarla, komşularımızla hep beraber. İnşallah güzel bir hasatla buluşacağız, sonuç güzel olacak diye düşünüyorum. Bu sene için çok müsterihim, çok umutluyum. Geçen sene çok sıkıntılar çektik, çok kuraktı. Verim çok düşüktü ama bu sene Allah yüzümüzü güldürdü. İnşallah güzel bir hasat geçireceğiz. Satışa gidecek, o zaman ne kadar çıkacağı belli olacak ama herhalde güzel olacak gibi geliyor bana" dedi.

Edirne de buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor 2

"KADINLAR ÜRETİMİN İÇİNDE, TARIM ARAZİLERİ KORUNMALI"

Karakuş, "Kadınlar çalışkan oluyor bir defa, önce onu söyleyeyim. Kadınlar çalışıyor. Gerçi şimdi artık birçok işimizi makineler yapıyor ama yine de kadınlarımız çalışıyor. Ben tarlayla uğraşmayı, toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Üretmeyi çok seviyorum. Bu işin içinde olmak bana mutluluk veriyor. Emek verdiğimiz ürünlerin karşılığını almak da ayrı bir güzellik. Bu sene de çok güzel verim alacağımızı düşünüyorum. Hamdolsun her şey yolunda gidiyor. Bizim çiftçiler tarım arazilerini lütfen satmasınlar. Ev almak, daire almak için tarlalarını vermesinler. Tarla her zaman önümüze bakar, bizi doyurur. Ama daireler, dükkânlar bize bakmaz. Onun için çok rica ediyorum, tarla ve arazilerini satmasınlar. Üretim yapılsın. Üretim devam etsin, benim en büyük isteğim bu" ifadelerini kullandı.

Edirne de buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor 3

"YAĞIŞLAR UMUT VERDİ, GÖZLER HASAT VERİMİNDE"

Büyükdöllük Köyü Muhtarı Ahmet Kezer, "Buğday hasadına yeni başladık. Bu yıl yağışların zamanında ve yeterli olması bizleri sevindirdi. Bazı üreticilerimizden güzel verimler alındığı yönünde bilgiler geliyor. Şu anda hasat çalışmalarımız sürüyor. Verimin ne kadar olduğunu ürünler tartıldıktan sonra net olarak göreceğiz. İnşallah çiftçilerimiz için bereketli ve kazançlı bir sezon olur. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

Edirne de buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
buğday Edirne hasat
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