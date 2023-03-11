EDİRNE TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Keşan, Uzunköprü, İpsala, Enez, Süloğlu, merkez Edirne TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Edirne TOKİ sonuçları, saat 10'da YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak kura çekilişi sonrası erişime açılacak. Keşan, Uzunköprü, İpsala, Enez, Süloğlu, merkez ilçeleri için başvuruda bulunan çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. 11 Mart 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları isim listesi merak konusu oldu. İşte, Edirne TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! (11 MART 2023 CUMARTESİ)

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Edirne kura çekilişi bugün (11 Mart 2023 Cumartesi) saat 10.00'da başladı.

Çekiliş, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde yapılacak.

TOKİ EDİRNE KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ EDİRNE KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

