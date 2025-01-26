EFT ve havalede yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı: Çifte doğrulama sistemi geliyor

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemleri de değişirken, hükûmet dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye almaya hazırlanıyor. Yargı Reformu Strateji Belgesinde, bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin mevzuatta yer hükümlerin, suçla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

EFT VE HAVALEDE YENİ DÖNEM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre önlemlerden biri de EFT ve havale sisteminde olacak. Sistemin daha güvenlikli bir hale getirilmesi bekleniyor. Örnek olarak havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

İnternet veya telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şöyle:

Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek. Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.

Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.