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EFT ve havalede yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı: Çifte doğrulama sistemi geliyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2025 07:30
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Son yılların kanayan yaralarından olan dolandırıcılıklarla ilgili harekete geçiliyor. AK Parti hükümeti dijital dolandırıcılıkların önüne geçmek için EFT ve havale gibi para gönderme sistemlerinde çifte doğrulamanın hazırlıklarına başladı. Yeni dönemde birçok önlemin alınması bekleniyor.

EFT ve havalede yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı: Çifte doğrulama sistemi geliyor

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemleri de değişirken, hükûmet dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye almaya hazırlanıyor. Yargı Reformu Strateji Belgesinde, bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin mevzuatta yer hükümlerin, suçla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

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EFT VE HAVALEDE YENİ DÖNEM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre önlemlerden biri de EFT ve havale sisteminde olacak. Sistemin daha güvenlikli bir hale getirilmesi bekleniyor. Örnek olarak havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

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İnternet veya telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şöyle:

  • Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek. Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.

  • Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

  • Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.

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  • İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak.

  • Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.

  • Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak eft, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlikli hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

  • Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.

    Hissenet
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık havale banka EFT
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