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Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

Emeklilik sigortalı çalışanların güvencesi konumundaki sosyal bir haktır. Çalışan her kişinin dilediği an emekli olması mümkün değildir. Bu şans, çalışma hayatında emeklilik hakkı kapsamında belirlenen şartları yerine getirenlere verilmiştir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar şartları araştırarak emeklilik tarihlerini hesaplayabilirler. Emeklilik tarihi hesaplamada belli başlı kriterlere önem verilir.

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında vatandaşların emekli olması için gerekli olan kriterler düzenlenmiştir. Sigorta başlangıç tarihi emeklilik zamanının belirlenmesinde en fazla öne çıkan detaydır. Çünkü yeni getirilen düzenlemeler emeklilik tarihinin SGK girişine göre hesaplanmasını gerektirir. Erken emeklilik hayalinin suya düştüğünü düşünenler ise öncelikle sigorta başlangıç tarihini kontrol etmelidir.

9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde ilk defa işe girenler emeklilik yolunda daha kısa bir yol kat ederler. Çünkü bu kişilere kısmi emeklilik adı altında 3600 günden emeklilik şansı tanınır. Aynı zamanda 1999 ve öncesindeki senelerde SGK girişi olanlar diğer emeklilere göre daha yüksek maaş alma hakkına sahip olurlar. İşte, 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajına dair merak edilenler...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI NELERDİR?

1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalı olarak SGK'ya bildirilen kişilerin sonraki yıllarda sigorta başlangıcı olanlara göre daha avantajlı konumda oldukları bilinen bir gerçektir.

1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar 3600 prim günü (10 yıl) ve 15 yıllık hizmet süresini tamamladıklarında erken emeklilik hakkına kavuşurlar. Hizmet başlangıcı olarak staj tarihi dikkate alınmaz ve mutlaka sigorta giriş tarihinin 1999'dan öncesine ait olması gerekir.

Kişinin sigortalılık statüsüne bakılmaksızın SGK'ya prim borcunun olmaması şarttır.

Hizmet süresi ve prim ödemesi şartlarının tamamlandığı tarihlere bağlı olarak kişinin yaş koşulunu da yerine getirmesi gereklidir.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLAN KADINLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki yıllara ait olan sigortalı kadın işçilerin 15 yıllık hizmet süresini tamamladıkları ve adlarına ödenen 3600 prim gününün doldurulduğu tarihler emeklilik yaşını belirler.

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında

24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 54 yaşında

24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 56 yaşında

24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLAN ERKEKLER NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki yıllara ait olan sigortalı erkek işçilerin 15 yıllık hizmet süresini tamamladıkları ve adlarına ödenen 3600 prim gününün doldurulduğu tarihler emeklilik yaşını belirler.

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 56 yaşında

24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 57 yaşında

24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 58 yaşında

24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014: 59 yaşında

24 Mayıs 2014 tarihinden sonra: 60 yaşında emekliliği hak ederler.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIR?

1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin maaş ücretleri 2000 yılından sonra emekli olanlarla kıyaslandığında daha yüksektir. 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik maaşları 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresinin tamamlandığı tarih dikkate alınarak hesaplanır.

31 Aralık 1999 tarihinden önce emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1600 TL,

01 Ocak 2000 tarihinden sonra emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1400 TL,

2008 yılı ve sonrasında emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1200 TL,

Çalışma süresi büyük kısmı 2008 yılında gerçekleşip emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1000 TL alması muhtemeldir.
Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan ekonomi düzenlemeleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltilmiştir. Buna göre; 01 Ocak 2000 tarihinden sonra emekli olanlar, 2008 yılı ve sonrasında emekliliğe başvuranlar ve çalışma süresinin büyük kısmını 2008 yılında gerçekleşip emekli olanlar en az 1500 TL emekli maaşı alacaklardır.

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SGK, emeklilik,

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