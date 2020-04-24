Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin! Para biriktirme yöntemleri...

Para biriktirmek imkansız değil; hatta düşündüğünüzden kolay. Para biriktirmenin 10 kolay yolunu derledik. Eğer birtakım hayalleriniz var ancak nereden başlanacağını bilmiyorsanız bu yazımız tam size göre! Haydi başlayalım!

PARA BİRİKTİRMENİN 10 KOLAY YOLU!

1-Hayalinizin Kumbarasını Yapın

Evet, belki kulağa çağ dışı gibi gelebilir. Ancak her gün sadece bozuk paralarınızı bir kumbarada biriktirmeniz bile bütçenize önemli ölçüde katkıda bulunacak. Üstelik kumbaranızın üstünü hayalini kurduğunuz şehir, araba ile dilediğiniz gibi süsleyerek motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

2-Yatırım Hesabı Açın

Birikiminizin dijital bir ortama da aktarılması şart. Bunun için seçtiğiniz bir bankanın yatırım hesabına başvurabilirsiniz. Bunun yanında döviz veya altın hesabını da tercih edebilirsiniz. Her ay gelirinizin bir kısmını yatırım hesabınıza aktarmak daha verimli bir birikim yapmanıza yardımcı olacaktır.

3-Masraf Yönetimi Uygulamalarını Kullanın

Giderlerinizi kalem kalem not alabileceğiniz çok güzel uygulamalar var. Bunlardan birini kullanarak gün içerisinde harcadığınız parayı listeleyebilir, bu konuda yeni kararlar alabilirsiniz.