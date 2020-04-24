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Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin! Para biriktirme yöntemleri...

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2020 17:49 | Son Güncelleme

Hepimizin hayalini kurduğu bir seyahat, satın almak istediği bir araba veya katılmak istediği bir eğitim var. Ancak elinizdeki imkanlar ile bunlara ulaşmak biraz zor gibi görünebilir. Sırf bu nedenle ümitsizliğe kapılabilir, hatta hayallerinizden vazgeçebilirsiniz. Fakat ümitsizliğe kapılmaya gerek yok! Para biriktirmek gerçekten oldukça kolay, sadece basit teknikleri bilmek gerekiyor.

Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin! Para biriktirme yöntemleri...

Para biriktirmek imkansız değil; hatta düşündüğünüzden kolay. Para biriktirmenin 10 kolay yolunu derledik. Eğer birtakım hayalleriniz var ancak nereden başlanacağını bilmiyorsanız bu yazımız tam size göre! Haydi başlayalım!

PARA BİRİKTİRMENİN 10 KOLAY YOLU!

1-Hayalinizin Kumbarasını Yapın

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Evet, belki kulağa çağ dışı gibi gelebilir. Ancak her gün sadece bozuk paralarınızı bir kumbarada biriktirmeniz bile bütçenize önemli ölçüde katkıda bulunacak. Üstelik kumbaranızın üstünü hayalini kurduğunuz şehir, araba ile dilediğiniz gibi süsleyerek motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

2-Yatırım Hesabı Açın

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Birikiminizin dijital bir ortama da aktarılması şart. Bunun için seçtiğiniz bir bankanın yatırım hesabına başvurabilirsiniz. Bunun yanında döviz veya altın hesabını da tercih edebilirsiniz. Her ay gelirinizin bir kısmını yatırım hesabınıza aktarmak daha verimli bir birikim yapmanıza yardımcı olacaktır.

3-Masraf Yönetimi Uygulamalarını Kullanın

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Giderlerinizi kalem kalem not alabileceğiniz çok güzel uygulamalar var. Bunlardan birini kullanarak gün içerisinde harcadığınız parayı listeleyebilir, bu konuda yeni kararlar alabilirsiniz.

4-Sigarayı Bırakın

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Biliyorum, belki milyonuncu kez bu lafı duydunuz. Ancak sigarayı bırakmak gerçekten hem cüzdanınıza hem de sağlığınıza iyi gelecek. Her gün sigaraya harcadığınız parayı çok daha güzel şeyler için harcayabilecek olmak, sizlere gerekli motivasyonu sağlayacaktır.

5-Evden Yemek Taşıyın

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Dışarıda yemek için harcadığınız parayı hiç hesapladınız mı? Bu miktarın sadece yarısıyla mutfak masrafınızı çıkarabilir ve evinizde yaptığınız yemekleri yanınızda taşıyabilirsiniz.

6-Alkolü Bırakın

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Sadece sosyal ortamlarda içtiğiniz birkaç bardak alkollü içecek bile haftalık yemek masrafı kadar tutabiliyor. Eğer hayalleriniz için bir birikim yapma amacınız varsa alkolü bırakmak veya azaltmak çok yardımcı olacaktır.

7- Telefon Tarifenizi Kontrol Edin

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En son ne zaman diğer telefon tarifelerine göz attınız? İnternet, dakika, SMS derken telefon masrafları aslında sürekli artıyor. Kendi operatörünüzün daha uygun tarifesine geçmek veya diğer operatörlerin kampanyalarından yararlanmak bu soruna bir çözüm olabilir.

8- Gereksiz Aboneliklerden Çıkın

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Eminim kullanmadığınız birçok uygulama, televizyon kanalı ve internet sitesinin üyelikleri bulunuyor. Bu aboneliklerden çıkmak hem size hem de bütçenize çok iyi gelecek!

9- Suyunuzu Evden Taşıyın

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Özellikle yazın dışarıda en ihtiyacımız olan şey: su. Hele ki spor yapıyorsanız, uzak mesafeli yerlere gidiyorsanız veya uzun süre dışarıda olacaksanız… Suyunuzu bir şişe veya mataraya koyarak evden doldurup getirmek, bu gereksiz su harcamalarına dur diyecektir.

10- Alternatif Para Kazanma Yolları Bulun

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Eğer gelirinizi artırmak istiyorsanız zamanınızı part time veya freelance çalışarak değerlendirebilir ve bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.

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